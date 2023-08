El español Daniel Sancho está recluido en el sector médico de la cárcel de Koh Phangan, Tailandia, después de ser señalado por el asesinato y la desmembración de Edwin Arrieta.

Luego de examinar diversas evidencias y considerar las declaraciones del joven, las autoridades policiales de dicho país ofrecieron una conferencia de prensa este martes para anunciar una decisión de gran impacto.

El vocero de la Policía de Tailandia inició su declaración destacando el uso de dos cuchillos en el crimen, uno de los cuales era de estilo carnicero, y la posibilidad de que el cuchillo fuera adquirido por Daniel en un supermercado días antes. De acuerdo con las autoridades, también se hizo uso de una sierra de corte.

Como resultado de estas evidencias, la investigación policial concluyó, y se descartó la participación de terceras personas en el caso. La Policía sostiene que cuentan con pruebas suficientes, incluyendo grabaciones, para desestimar la teoría planteada por la familia Sancho.

Según la versión policial, Sancho dio un puñetazo a Edwin y lo golpeó en la pileta de la cocina. Cuando estaba muerto, lo cortó en pedazos. "No fue un accidente. Estaba planeado", afirma. Además de la confesión de Daniel, el análisis forense que lo incrimina.

En el transcurso de la conferencia de prensa, los representantes de medios españoles persistieron en indagar sobre la percepción de la Policía respecto a si el incidente fue accidental y en obtener detalles acerca de los resultados de la autopsia. A pesar de cierta agitación en la sala y algunas interrupciones, las autoridades prosiguieron con la presentación de los hallazgos actuales de la investigación, llegando a la conclusión de que no hubo intervención de terceras partes y que el asesinato había sido premeditado.

Pedido de pena de muerte para Daniel Sancho

Es por ello, que insistieron en el que este suceso no se trata de un accidente, sino de un "asesinato premeditado", ya que Daniel habría comprado el material antes de que el cirujano colombiano llegara a la isla.

La Policía afirma que la camisa de Edwin muestra signos de apuñalamiento en el pecho, por lo que podría ser la causa de muerte, tal y como confirmó el español en su declaración: "Daniel ha confesado que ha apuñalado a Edwin en la parte derecha del pecho".

Además, confirmó que Daniel tardó unas tres horas en descuartizar el cuerpo, por lo que se quedó una noche más en la habitación del hotel para limpiarlo todo. También encontraron nueve mil dólares estadounidenses en el mismo lugar donde sucedió, una cantidad de dinero desorbitada que aún se desconoce la procedencia: "El dinero estaba en la caja fuerte de la habitación del hotel".

En relación con las conversaciones que tuvieron Edwin y Daniel, las autoridades optó por no profundizar en mayores pormenores. Además, no se ha logrado recuperar pertenencias personales de Edwin, dado que Daniel se deshizo de ellas, y hasta el momento no se ha localizado el arma utilizada en el acto criminal.

"Daniel ha confirmado que mató a Edwin porque quería dejar la relación y el colombiano se negaba", concluyó la Policía, asegurando que se trata de un asesinato premeditado y que por lo general, en estos casos, se suele pedir la pena de muerte.

