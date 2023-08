La policía de Tailandia continúa buscando restos del cirujano plástico colombiano que fue asesinado y desmembrado por un chef español en una paradisíaca isla turística. Y mientras espera que se defina su suerte judicial, el acusado sigue develando detalles de lo ocurrido: afirmó que lo mató durante una pelea después de que su presunto amante intentó tener sexo con él y que tardó tres horas es descuartizarlo y deshacerse de su cuerpo.

El sospechoso es Daniel Sancho Bronchalo, un chef e influencer español de 29 años, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo, que llegó a Tailandia el 31 de julio para vacacionar en Koh Pha Ngan, una isla paradisíaca famosa por sus playas de arena blanca y atrae a miles de mochileros a sus salvajes fiestas de "luna llena". La víctima era el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, y fue murió horas después de llegar al hotel en la playa de Hat Salat.

Tal y como publica el periódico The Bangkok Post, el chef tenía planeado matar a Edwin -de ahí que fuese captado por las cámaras de seguridad de Koh Phanghan comprando un cuchillo, una sierra y bolsas de basura de gran tamaño antes de la llegada de su amigo a la isla para asistir juntos a la fiesta de la Luna Llena- y el crimen habría tenido lugar la noche del 2 al 3 de agosto.

Como el mismo Sancho reconoció en su confesión ante la policía, mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con el colombiano, al que conoció por Instagram, desde hace aproximadamente un año. Dijo que después de intentar finalizar las mismas, Erwin Arrieta lo amenazó con difundir imágenes de ambos de carácter íntimo, advirtiéndole que podría hundir la imagen pública de su familia, muy conocida en España. Desesperado, Daniel habría planeado el asesinato durante sus vacaciones en Tailandia.

Sancho fue a buscar a Erwin al aeropuerto el 2 de agosto. Ambos se dirigieron al hotel, donde el colombiano murió. El español contó que su acompañante habría querido tener sexo con él, pero se negó. Cegado por la ira, le dio un golpe que provocó que Edwin cayera y perdiera el conocimiento tras golpearse la cabeza con el lavabo.

Una hora después, y al ver que el colombiano no reaccionaba, decidió desmembrar su cuerpo en 14 fragmentos con ayuda de cuchillos y de una sierra -tal y como detalló ante la policía tardó tres horas en hacerlo-, los distribuyó en bolsas de basura y en una bolsa de lona de viaje, esparciendo una parte en un vertedero y otra en el mar, para lo que compró un kayak por 1.000 dólares a unas jóvenes tailandesas.

Sancho y Arrieta "se conocían antes de venir a Tailandia", dijeron los investigadores. Varias partes del cuerpo de la víctima, incluidos los intestinos, las caderas y los muslos, fueron encontradas por lugareños horrorizados en un basurero en las siguientes horas

Posteriormente, una vez se deshizo de los restos mortales de su amigo, Daniel regresó al hotel para limpiar la habitación -aunque los investigadores habrían encontrado restos de sangre, grasa y pelo en el desagüe-, dejándola el jueves en torno a las 9:00 de la mañana. Después fue a la fiesta de la Luna Llena con dos chicas y posteriormente se presentó a una comisaría para denunciar la desaparición de su amigo.

Sancho dijo a la policía que inicialmente tenía la intención de arrojar las partes del cuerpo al mar, pero que no podía meterlas todas en su bolsa de plástico. Como resultado, arrojó piezas que no cabían en un basurero de la isla, donde los recolectores de basura las encontraron al día siguiente. Según el Bangkok Post, este martes la policía de Koh Pha Ngan seguía buscando fragmentos del cuerpo a fin de enviarlos a Colombia.

Daniel Sancho, un chef reconocido por sus videos de recetas en YouTube y por ser dueño de un restaurante en Madrid, confesó a la policía que mató y desmembró a Arrieta: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Sancho salió a navegar con la barca y arrojó en el mar restos del cuerpo del cirujano para, horas después, acudir ante la policía para presentar una denuncia falsa por la desaparición Arrieta. "Él estaba obsesionado conmigo", dijo el acusado en una entrevista. "Lo único que quería era a mí, que fuera su novio".

El español aseguró que no tenía ninguna relación sentimental con la víctima sino que, por el contrario, el colombiano estaba obsesionado con él: "Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, ingresar dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio".

"Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer", relató. Un amigo de Sancho dijo en medios españoles que el chef y el colombiano tenían "una relación que jugaba con mucho sentimiento porque un día estaban bien, un día estaban mal".

Sancho se encuentra ahora detenido en una cárcel de Koh Samui, donde alrededor de 800 prisioneros conviven en celdas sin camas en las que habitan hasta 45 personas. Su abogado dijo que está "relajado" y que entiende las consecuencias de sus actos: "Quiere planear cómo vivir aquí dentro (en la prisión), lo que ha dejado entrever que el español aspira a conseguir pagar el crimen con encierro carcelario".