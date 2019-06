La sorpresa musical de Macri para su hija Antonia en Olivos

por Agustín Jamele

El jueves por la noche, Juliana Awada sorprendió al subir imágenes a sus redes sociales donde mostraba la visita de la cantante Tini Stoessel y su nuevo novio, el músico colombiano Sebastián Yatra, a la residencia presidencial. “Qué linda tarde compartimos hoy. Sebastián Yatra escuchó que Anto es fanática y se puso en contacto para conocer la quinta de Olivos y visitarnos con Tini. Muchas gracias por venir y por tanta buena onda”, escribió la primera dama.

En las fotografías también se veía a Mauricio Macri, quien fue el primero en dar a conocer el fanatismo de su hija por Yatra. El pasado lunes, luego de un encuentro con Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, contó a modo de broma que tuvo una queja para él. “Le tuve que hacer un reclamo formal porque a Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita”, relató Macri.

Según explicaron desde Gobierno, las casualidades generaron que el encuentro fuera posible. El músico se encontraba en Buenos Aires por un show que dio la semana pasada en el Luna Park y aprovechó para descansar unos días en Argentina junto a Stoessel.Al escuchar el comentario de Macri, ambos hicieron las gestiones para poder conocer la quinta presidencial y cumplir el deseo de la hija menor del Presidente. Si bien esa fue la versión oficial, las fotos no cayeron del todo bien en las redes sociales y muchos usuarios las interpretaron como poco adecuadas.

En la propia cuenta de la primera dama, en Twitter, Facebook y otras plataformas se realizaron comentarios dividos por una grieta. El principal reclamo que realizaron unos fue que, debido al momento económico del país, dar a conocer esas imágenes mostraba poco tacto o empatía con aquellos que no pueden acceder a momentos como el que se dio en Olivos.

Algunos de los comentarios llegaron a pasar los 15 mil “Me gusta” y a tener miles de respuestas sosteniedo las críticas. De todos modos, no fue solo enojo lo que se manifestó sino también humor. Junto a las imágenes se difundió un video de Yatra y Tini cantando junto a Antonia y sus padres el tema Cristina, un hit del colombiano. Los chistes en las redes no tardaron en llegar.

Un famoso en casa. Si bien el colombiano tiene millones de seguidores en América Latina, la visita a la quinta de Olivos y su reciente relación con Tini llamaron la atención del público argentino. Nacido en Medellín en 1994, a los cinco años se mudó junto a su familia a Miami. Allí realizó la primaria y secundaria y a los doce años comenzó a componer sus primeras canciones. Al terminar sus estudios decidió apostar por la música y comenzó a buscar personas que lo ayudaran a promover sus temas.

El próximo viernes, Yatra dará a conocer un nuevo tema que cuenta con la colaboración de Daddy Yankee, Natti Natasha, quien está trabajando en una canción con Lali Espósito, y Jonas Brothers. “La historia de esta canción empezó hace dos años. Le escribimos para contarles, y ellos dijeron: ‘Si así va a ser, entonces tenemos que estar todos en la canción’ y así cerramos la colaboración. El tema se llamará Runaway y su video tendrá a todos los músicos mencionados en Nueva York. Hace tres semanas lo grabamos. Es una gran oportunidad que la vida me está dando”, cerró el músico sobre el momento profesional que está pasando.