La tormenta extendió un día más la estadía de Taylor Swift en Argentina

Un día más en Argentina. Eso es lo que celebra el enorme fandom argentino de Taylor Swift, incluso aquellas y aquellos que ayer ingresaron al estadio de River Plate a media tarde con una lluvia cuyo potencial iba en aumento y mantuvieron la esperanza para que no sucediera lo que finalmente se informó alrededor de las cinco de la tarde. Esto es que el segundo de los tres recitales de Taylor Swift se reprogramaba para mañana, domingo. A esa hora la lluvia ya era una tormenta que no parecía amainar ni siquiera para que el argentino Louta y Sabrina Carpenter –teloneros del show– salieran a escena.

“Me encantan los shows bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas ni a mi equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. ¡¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!!, posteo Taylor Swift.

Multitud épica. Aun con el pronóstico de tormenta, quienes esperaban ayer para ingresar a River Plate tenían la misma energía que tuvieron los que participaron del primer recital. Es decir, todo Núñez se llenó de jóvenes y adolescentes con atuendos coloridos, o con look texanos; otras con vestidos de onda romántica. En síntesis, se veían las ganas de asistir a un concierto con una actitud de espectador activo. También la idea de sorprenderla con el dibujo lumínico de una bandera, y según las ubicaciones, debían accionar en temas como The Archer determinados colores. La energía del público argentino no es una novedad. Artistas extranjeros de diferentes géneros que actuaron en estadios llenos dieron cuenta de eso. Y como artista sensible que es, comprendió de qué se trata tener un River Plate colmado rendido a su pies. “Ahora estoy viendo lo que probablemente sea la multitud más épica que jamás haya existido”, dijo Swift. Sin duda, palpitó eso que llaman “el público argentino”. Los videos con su cara asombrada y la intensidad de los espectadores se viralizaron rápidamente. Otro de los videos que al minuto de producirse también giraron por redes fue cuando, durante el estribillo de la canción We are never getting back together (Nunca vamos a volver a estar juntos), uno de sus bailarines, en lugar de entonar “like ever” (“como nunca”) pronunció la expresión “ni en pedo”.

Sorpresas. El de Swift fue un desembarco esperado hace meses, estrictamente por su fandom, las swifties, que hace una semana cobraron notoriedad por su comunicado que instaba a no votar a Javier Milei en el próximo balotaje del domingo 19 de noviembre. El show de la artista estuvo sin dudas a la altura de las enérgicas expectativas que signaron estas últimas semanas, durante las que operó una suerte de protagonismo en ausencia: ella aún no había llegado, pero su público la estaba palpitando con una pasión creciente. “Escuché que estuvieron acampando, no lo puedo creer. Y no podía creerlo hasta que vi el video. ¡Gracias por eso!”, dijo Swift en un momento del show.

Música y política. La estructura del show es similar en todos los escenarios del mundo. Comienza con un bloque del álbum Lover, dividido en “eras” –por eso lo de The Eras Tour–, el espectáculo tiene, a veces, algunas canciones sorpresa. La idea, por supuesto, es que los y las fans disfruten de las distintas etapas de esta artista. Todo ese recorrido dura tres horas y media, con coreografías, cambios de vestuario y una puesta en escena que no da respiro visual.

Lo que en la semana previa a los recitales organizaron las swifties argentinas, preocupadas por la democracia, también estuvo presente en el debut de Taylor Swift en River Plate. Como detalló Tomás Viola, periodista de AFP, “carteles que dicen ‘Swiftie no vota a Milei’ adornan las paredes próximas del Estadio Monumental, en medio de la polarización argentina a días de las presidenciales”. Para el grupo de swifties que realizaron esa campaña en redes, Javier Milei es el representante de la derecha antidemocrática que busca eliminar todos los derechos adquiridos. En las inmediaciones del estadio había también afiches de The Eras Tour con la figura de Sergio Massa reemplazando a Taylor Swift y la leyenda “Massa, the presidential tour”. Algunos de los carteles que dicen: “Swiftie no vota a Milei” tenían tachada la palabra No, reflejo de la polarización. Otros carteles llevaban el hashtag #MileiesTrump, consiga que también distingue a las swifties ya mencionadas. Y eso tiene un motivo: “Taylor está en contra de Trump y contra todo lo que representa Trump, que es un ser machista (...) Las ideas de Taylor van en contra de lo que sería Milei”, dijo a AFP Miriam Monllau, una fan de 31 años que se detuvo a fotografiar uno de los carteles.

Sin duda, la transformación en ser político y comprometido que Swift mostró en su documental Miss Americana alentó a estas swifties a tomar una posición ante la posiblidad autoritaria que representa Javier Milei para la democracia argentina.