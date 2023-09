Al igual que cualquier supermodelo destacada, Linda Evangelista solía ser omnipresente en la escena. La modelo canadiense reinó en las pasarelas y en las portadas de las revistas antes de retirarse de forma inesperada y sin dar explicaciones. En 2021, compartió que los efectos secundarios de una operación de CoolSculpting la habían dejado, en sus propias palabras, "permanentemente desfigurada", lo que la llevó a alejarse de los reflectores por un tiempo.

Pero eso quedó atrás: en la actualidad, es una de las estrellas destacadas en la docuserie The Super Models (que se estrenará en AppleTV+ el próximo 20 de septiembre) y recientemente apareció en la portada de la edición de septiembre de Vogue USA. Sin embargo, no solo fue el tratamiento de CoolSculpting y sus consecuencias lo que la mantuvo en un perfil bajo. En una nueva entrevista para WSJ Magazine, reveló que luchó contra el cáncer de mama en dos ocasiones en los últimos cinco años.

“He guardado silencio. Solo unas pocas personas lo sabían. No soy una de esas personas que tiene que divulgarlo todo. Pensé para mis adentros que algún día lo contaría, pero bajo ninguna circunstancia lo haría mientras lo estuviese padeciendo. No quería al Daily Mail esperando en mi puerta tal y como hacen cada vez que pasa algo. 'Linda, vista por primera vez desde que blablabla'", cuenta en la entrevista. El primer diagnóstico fue en diciembre de 2018 después de someterse a una mamografía de rutina.

“Las perspectivas no eran buenas. Y debido a otros factores de salud, no tuve dudas a la hora de optar por una mastectomía bilateral; quería dejarlo todo atrás y no tener que volver a lidiar con ello. Pensé que estaba bien y preparada para seguir adelante. El cáncer de mama no me mataría", afirma.

Sin embargo, esa remisión fue efímera. En julio del año pasado, al sentir un bulto en su pecho, consultó a un médico y, mediante una resonancia magnética, se le detectó un tumor en el músculo pectoral.

“Haz un agujero en mi pecho. No quiero que esté bonito. Quiero que excaves. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado, ¿me entendés? No me voy a morir por esto", recuerda haberle dicho a los cirujanos. Así califica su manera de proceder al respecto: “simplemente haz lo que tengas que hacer y sobrevive.. Y eso es lo que hice”.

Ella relató cómo que estaba jugando con la sorpresa, como el momento en el que lució una capa extremadamente grande durante su desfile para Fendi en septiembre de 2022.

“Fue en plan ‘¿Qué esconde bajo ese vestido?’ Si ellos supieran… me acababan de quitar los tubos del drenaje [posoperatorio]", confiesa refiriéndose a algunas reacciones en las redes sociales.

Actualmente, se encuentra libre de cáncer nuevamente, aunque es plenamente consciente de que no hay garantías de que esta sea la última vez que lo enfrente. “Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy con el modo fiesta activado", sostiene.

Su revelación también arroja más luz sobre la entrevista que dio el mes pasado a Vogue, en la que Linda Evangelista elogiaba efusivamente a Salma Hayek, quien actualmente está casada con François-Henri Pinault, el padre del hijo adolescente de 16 años que comparte con Evangelista.

En la entrevista, Evangelista describió a su familia como "diversa" y compartió que pasan la mayoría de las vacaciones juntos. Incluso mencionó que, cuando todavía estaba luchando contra su enfermedad, Hayek había tomado un vuelo para prepararle sus famosas patatas trufadas en Acción de Gracias.

Esto es lo que expresó sobre Hayek en WSJ: "Adoro a esa mujer. Es una mujer muy amiga de sus amigas. Al igual que yo, es una persona muy positiva y centrada en su familia. Es una bendición para nosotros... Fue muy, muy generosa y atenta conmigo mientras me daban la quimio".

