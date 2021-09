"Fui brutalmente desfigurada por un tratamiento estético”, dijo la ex top model Linda Evangelista

Linda Evangelista fue una de los top models que dominaron el mundo de moda por más de una década. “Fui brutalmente desfigurada”, escribió en un posteo de Instagram. Y denunció los efectos que sobre ella le provocó un tratamiento de belleza.

"Hoy he dado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y que me hizo guardarme durante cinco años”, escribió Linda Evangelista. “A mis seguidores, que se preguntaron por qué estuve sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que fui brutalmente desfigurada por el tratamiento. CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido", denunció.

Diosas de los '90: Linda Evangelista; Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington.

Esta modelo canadiense ocupó el podio de las top models al mismo tiempo que Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington y Kate Moss. Su frase “no salgo de la cama por menos de 10 mil dólares”, marcó un poco esa época dorada.

Cindy Crawford, Naomi Campbell y Gwyneth Paltrow salieron a apoyarla en redes sociales.

En su relato por Instagram, Linda Evangelista detalló las consecuencias que sobre ella generó el mencionado tratamiento estético. “Aumentó mis células grasas en lugar de disminuirlas y me dejó deformada de forma permanente, incluso tras someterme sin éxito a dos dolorosas cirugías correctoras. He quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible’. (…)Desarrollé hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento", narró.

Linda Evangelista se hizo famoso por corte y colores de pelo.

Linda Evangelista confesó esta situación lo sumió en un bajón anímico. “Esto no sólo destruyó mi carrera, sino también en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y con la autoestima por el piso", expresó.

Y agregó: "Me convertí en una reclusa. Con esta demanda, intento pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría salir de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma”.

Linda Evangelista tiene un hijo que Francois-Henri Pinault, el millonario marido de Salma Hayek, tuyo que reconocer en la Justicia.

Mientras tanto, en la cuenta de Instagram de la supermodelo, colegas como Naomi Campbell le mandaron su apoyo. “Aplaudo por tu coraje y tu fuerza para compartir tu experiencia y no ser más rehén de ella. No puedo imaginar el dolor que atravesaste anímicamente durante estos cinco años”, escribió la modelo británica

. También Carolyn Murphy se sumó: “Sos uno de los grandes íconos de la moda, con una belleza eterna que nace de tu interior. Todas te amamos y estamos acá para apoyarte”. Y Cindy Crawford posteó: “Linda tu coraje y tu verdadera esencia siempre serán reconocibles e icónicas! Bravo!”

EI/ff