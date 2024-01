Los Oscar se aseguraron la polémica en la gala por las omisiones a ‘Barbie’

En cualquier circunstancia, ocho nominaciones al Oscar sería un balance favorable. Es el número que recibió Barbie este 2024, contra las catorce que recibió el otro tanque 2023 Oppenheinmer. Y se sabe que no siempre los éxitos de taquilla se condicen con las nominaciones, éste parecía ser el año en que el cine de autor y el cine comercial exitoso, se fundían en un abrazo de reivindicación a las producciones que más llevan espectadores a las salas. La Academia de Hollywood soslayó el trabajo como directora de Greta Gerwig y puso su nombre en la terna a Mejor Guión Adaptado; y también relegó la actuación de Margot Robbie. Ambas mujeres son la cara del fenómeno Barbie.historia. Esta situación cobró bastante relevancia y suscitó cierta polémica porque, por ejemplo, sí se nominó en la terna a Mejor Protagónico a Ryan Gosling por su actuación como Ken. Por supuesto, la mencionada academia hollywoodense dejó argumentos servidos para la ironía: a la película que describe a través de Barbie el poder del patriarcado, solo se le habilita el acceso a dos categorías principales, Mejor Película, y a Ken, el protagónico masculino. En paralelo, cabe señalar que con Barbie, Greta Herwig suma su tercer nominación al Oscar en la categoría mejor película, Mujercitas, en 2019; y Lady Bird, en 2017.

Con Ken de su lado. “Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas, junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas”, dijo Ryan “Ken” Gosling. “Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado porque no estén nominadas en sus respectivas categorías, sería quedarse corto”.

La sorpresa por la no inclusión de Greta Herwig y Margot Robbie en las respectivas nominaciones principales para directora y actriz, hizo que a Ryan Gosling se sumaran otras voces de Hollywood como America Ferrara o Bette Midler. E incluso un activísimo y famoso tuitero, el escritor Stephen King, quien a horas de publicarse la nominaciones a los premios Oscar escribió: “¿No hay nominación para Greta Gerwig? ¿Eso puede ser verdad?”.