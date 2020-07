Los magnates tecnológicos detrás de la "guerra fría de la apps"

Qué China tiene bloqueado a Facebook en su territorio hace años. Qué Estados Unidos planea hacer lo mismo con TikTok. Qué el Reino Unido no permitirá que Huawei ingrese al negocio del 5G. Qué países como India y Australia también se suman a las investigaciones contra las plataformas asiáticas. Y así se podría enumerar una cantidad de acciones que ocurrieron recientemente y que empiezan a delimitar los marcos de una “guerra fría de las plataformas” que se está gestando a nivel internacional.

Quizás los epicentros más notorios de esta lucha sean Estados Unidos y China. No es raro que sea así ya que son dos de las industrias más grandes del mundo y la competencia entre ellas se lleva a cabo en todos los campos posibles. Uno de ellos, el del desarrollo de aplicaciones, tomó especial relevancia durante la cuarentena ya que millones de usuarios descargan las apps para divertirse, comunicarse y trabajar.

Pero detrás de eso surgió una no tan inesperada batalla que implica a los creadores de estos productos. Cada uno de ellos busca abarcar la mayor cantidad de territorio posibles para así incrementar sus ganancia. Sin embargo, los países ponen sobre la mesa argumentos como la seguridad informática y la protección de datos para impedir que esto ocurra. ¿Quiénes son y qué se juegan estos nuevos magnates tecno de la actualidad que se enfrentan a los gobiernos de las naciones más poderosas?.

Zhang Yiming

Es, sin lugar a dudas, el nombre que la pandemia ayudó a instalar globalmente. El fundador del conglomerado ByteDance es quien desarrolló TikTok, la plataforma que más creció durante los últimos meses. Su concepto de uso es bastante simple: un editor que permite crear videos cortos (artísticos, humorísticos, etc) que luego se puede compartir con los seguidores. De esa manera los Tiktokers pueden hacerse famosos como es el caso de Chalie D´amelio, una joven estadounidense que tiene más de 70 millones de seguidores en esa red social. Así, marcas y compañías, empezaron a contratar a la adolescente y a pagarle varios cientos de miles de dólares para generar contenido publicitario.

Si bien en 2019 ya se notaba su crecimiento, este año la expansión fue masiva. En abril se anunció que TikTok fue descargada más de dos mil millones de veces y actualmente se estima que existen casi 900 millones de usuarios activos en todo el mundo. Alrededor del 40% de esas personas tienen una edad que va de los 16 a los 24 años pero últimamente se ha sumado una gran cantidad de usuarios que superan los 50 años de edad.

¿Cómo retribuye todo esto a Yiming? Forbes estima que la fortuna personal del empresario tecno supera los 16 mil millones de dólares y que su conglomerado podría venderse en cien mil millones de dólares. Pero no todo es positivo para el emprendedor chino de 37 años radicado en Beijing. El crecimiento de su plataforma dentro de los Estados Unidos provocó una investigación y actualmente el gobierno de Donald Trump evalúa bloquear su uso.

“No aconsejaría que la descarguen salvo que quieran que su información personal llegue al régimen comunista chino”, llegó a decir Mike Pompeo, el Secretario de Estado del país. Además, otros países tomaron medidas similares. Un ejemplo es India que directamente bloqueó a 59 apps chinas (incluida TikTok) en su territorio. Otro es Australia que aseguró estar investigando si la plataforma es segura para su seguridad nacional.

Para contrarrestar esto Yiming contrató a un CEO estadounidense (buscando desligar su imagen del gobierno chino) y desplegó un “ejército de 35 lobbistas” en Washington para convencer a los funcionarios que no habrá problemas de seguridad cibernética. “Están desesperados por demostrar que su lealtad está con Estados Unidos y no con China”, aseguró TheNewYorkTimes en relación a este tema.

Ma Huateng

Si los 16 mil millones de dólares de Yiming suenan sorprendentes, los 50 mil millones de Ma Huateng generan aún más asombro. Hace apenas unas semanas, según señaló Bloomberg Billionaires Index, se convirtió en el ciudadano chino más rico del mundo gracias a su conglomerado Tencent, fundado en 1998 y cuyo valor estimado de mercado ronda los 500 mil millones de dólares. "Llamarlo Google o WhatsApp sería quedarse corto. Tencent es algo así como Google más Facebook", aseguró el año pasado Marcelo Careaga, director de una de las empresas adquiridas por Tencent.

Varios productos se desarrollaron en esa empresa pero el más emblemático es WeChat, una plataforma de mensajería instantánea similar a Whatsapp. La compañía asegura que cuentan con más de mil millones de usuarios a nivel internacional siendo Asia su zona de mayor influencia. Esto genera que Huateng, de 48 años y radicado en la ciudad de Shenzhen, sea uno de los magnates tecnológicos más poderosos aunque eso también le generó problemas con Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump no solo piensa bloquear a TikTok sino también a WeChat. A diferencia de Yiming, el dueño de Tencent no ha dejado ver sus pensamientos o intenciones con respecto a este asunto. También en India impidieron el uso de su plataforma y eso generó la pérdida de millones de usuarios. Por ese motivo, se espera que también Huateng realice alguna acción en un futuro cercano.

Pero hay otra diferencia con respecto a Yiming para remarcar. Huateng ha realizado inversiones y compras de empresas radicadas en Estados Unidos. Sin ir más lejos, es dueño del 40% de Epic Games, compañía desarrolladora del famoso videojuego Fortnite. Por lo tanto, al tener activos dentro del país americano tiene una posición distinta en esta lucha que está comenzando a surgir.

Ren Zhengfei

A sus 75 años es uno de los más antiguos emprendedores tecnológicos en China pero no por eso menos poderoso en la actualidad. Desde 1987, fecha en que fundó Huawei en la ciudad de Shenzhen, ha sido su CEO. La compañía se dedica a distintos sectores tecnológicos pero, fundamentalmente, al de las telecomunicaciones. Y en los últimos años ha ganado espacio en la competencia por las redes de telefonía móvil.

La semana pasado, Boris Johnson, Primer Ministro de Gran Bretaña prohibió la compra de equipos nuevos que sean desarrollados por Huawei y aseguró que para 2027 la empresa ya no operará en ese territorio. De esa manera se alineó con las medidas del gobierno de Donald Trump que está “aconsejando” a los países no permitir el acceso de las redes provistas por la empresa China. Además, también la semana pasada, Mike Pompeo realizó la siguiente declaración: “El Departamento de Estado impondrá restricciones de visados en algunos empleados de compañías tecnológicas chinas, como Huawei, por dar apoyo material a regímenes que cometen violaciones de derechos humanos en todo el mundo".

Estas medidas no fueron bien recibidas en China y desde Beijing temen que otros países de Europa tomen ese camino. Por eso, en las últimas horas amenazaron con sancionar empresas de ese continente que operan en China. Los ejemplos más claros son Nokia y Ericsson y podrían sufrir represalias de continuar con el bloqueo a Huawie.

Mientras tanto, Zhengfei, cuya fortuna está estimada en mil millones de dólares según Forbes, intenta apaciguar las aguas. "Apple es el líder en el mundo. Si no existiera Apple, no habría celulares con Internet. Si Apple no nos hubiera ayudado a ver el mundo, no podríamos ver su belleza”, indicó el año pasado en una entrevista con Bloomberg. El objetivo de su respuesta fue demostrar que no estaba en contra de las empresas estadounidenses y que el gobierno chino no iba a tomar represalias contra ellas. Pero en el gobierno de Trump no cree en sus declaraciones y lo acusan de querer espiar a los ciudadanos de su país. Esto se debe a que Zhengfei es miembro del Partido Comunista Chino y antes de ser empresario fue miembro del Ejército Popular de Liberación. Si bien su rol militar finalizó en 1983, para Trump es motivo suficiente para que esté en “su lista negra”.

Mark Zuckerberg

Del lado estadounidense el primer nombre que surge en relación a plataformas tecnológicas es el de Mark Zuckerberg. Sus 90 mil millones de dólares lo respaldan y en las últimas semanas demostró estar cerca de Donald Trump en la forma de considerar conceptos como la libertad de expresión y la seguridad nacional. Facebook, su marca estrella, lleva varios años bloqueada en China y si bien no suele realizar declaraciones al respecto, recientemente indicó estar preocupado por la influencia del país asiático sobre Internet. “Creo que hay un modelo que surge de países como China que tiene bastantes diferencias con los valores de libertad que se sostienen en Occidente”, aseguró.

Con respecto al éxito de TikTok tampoco mencionó si debería ser bloqueada o no en Estados Unidos. Su decisión fue generar una función dentro de Instagram que permita al usuarios tener las mismas herramientas que ofrece la app de Yiming. La misma se llamará Reels y estará disponible a partir de agosto.

En lo que se refiere a seguridad informática, Zuckerberg plantea un conflicto a los argumentos de Trump. Si TikTok es peligrosa para los datos de los usuarios, ¿qué ocurre con Facebook luego del escándalo de Cambridge Analytica?. En 2018 el CEO de Facebook tuvo que declarar ante el Congreso de Estados Unidos y admitir que no protegieron correctamente la información de las personas que tienen una cuenta en la plataforma. Sin embargo, al presidente estadounidense no parece importarle eso mientras la compañía no sea china.

Dom Hofmann

El nombre de Dom Hofmann resurgió con fuerza la semana pasada. Su app llamada Byte incrementó considerablemente las descargas internacionales desde que Estados Unidos anunció que podría bloquear TikTok. Byte no es exactamente igual a la plataforma china pero sí permite crear videos cortos de seis segundos, editarlos y compartirlos con los seguidores. Antes de las declaraciones de Mike Pompeo registraba un promedio de 125 mil descargas globales por día pero en los días posteriores esa cifra se incrementó a más de 600 mil según señala SensoTower, sitio dedicado a analizar las aplicaciones que se utilizan en el mundo.

Hofmann no es un improvisado en el mundo de las plataformas tecnológicas ya que fue uno de los tres desarrolladores que participaron en la creación de Vine. Ésta funcionaba exactamente igual que Byte y se la considera como la predecesora de TikTok o las historias de Instagram. En 2012 fue comprada por Twitter y permaneció activa hasta 2016 cuando dejó de funcionar. Desde entonces permanece cerrada pero a principios de este año Hofmann regresó con la nueva versión.

Jack Dorsey

Recientemente, el CEO de Twitter ha comenzado a manifestar más frecuentemente sus posiciones ideológicas y políticas. Eso lo llevó a enfrentar públicamente a Donald Trump ya que su plataforma etiquetó como “posibles noticias falsas” a varios comentarios hechos por el presidente.

Bajo ninguna circunstancia se podría decir que Dorsey, cuya fortuna alcanza los siete mil millones de dólares, es un aliado de Trump. Pero tampoco lo es de China y también se ha manifestado contra las autoridades del gobierno en el país asiático. La única diferencia es que no lo ha hecho directamente sino a través de retweets de otros desarrolladores tecnológicos. “Como un empresario estadounidense creo que debemos manifestar públicamente nuestro horror y nuestra oposición a las atrocidades que comete el gobierno chino contra su propia gente”, escribió el emprendedor Patrick Collison. Y su tweet recibió el apoyo de Dorsey quien demostró de esa manera estar de acuerdo con esa postura.

En relación a China, el CEO de Twitter aún mantiene un perfil bajo en comparación con Zuckerberg. Aún no ha realizado comentarios públicos sobre el crecimiento de las plataformas chinas y su inserción al mercado estadounidense. De todas formas, con pequeños gestos mostró su disconformidad con el accionar del gobierno chino en lo que se refiere a libertad de expresión y la seguridad informática.