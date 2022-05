Ahorro: cuáles son los requisitos para poder acceder al dólar solidario

Empezó un nuevo mes y con él llegó también la renovación del cupo para poder comprar los 200 dólares de ahorro.

Según informó el Banco Central de la República Argentina, el dólar ahorro es ofrecido a $120.95 pero sumándole la carga impositiva llegamos a un precio final de $198 pesos con 41 centavos.

Es decir que los pequeños ahorristas deberían destinar unos 39.682 pesos para poder desembolsar los 200 dólares permitidos por el Gobierno. El dólar solidario o de ahorro vuelve a ser el más accesible para los minoristas ya que el dólar MEP se consigue a $205.99 mientras que el CCL a $206.96.

Ahora bien, hay quienes no pueden acceder a este beneficio. No podrán comprar dólares los monotributistas con préstamos en curso, aquellos que no tengan ingresos declarados, los que hayan comprado dólar MEP o bolsa, quienes cobraron su salario vía ATP, los acreedores de planes sociales y los deudores de tarjetas de crédito.