Carlos Achetoni, Presidente de Federación Agraria: "La medida del 3% le cayó mal a todo el sector"

Pese a los nuevos esfuerzos del Gobierno para reactivar la economía, aumentaron las tensiones con el sector agropecuario tras los anuncios que hicieron en conjunto los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra.

En el contexto, Carlos Achetoni, Presidente de Federación Agraria Argentina, habló con RePerfilAR sobre la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores y señaló que “prácticamente no tiene ya reservas de grano y si le quedan es para hacer frente a algún compromiso de pago, de insumo, de servicio o una obligación puntual”. Además aseveró: “El que tiene más granos o la exportadora es aquel que se ve tentado por la diferencia en cuanto al diferencial de retenciones que hay”.

"La medida del 3% le cayó mal a todo el sector porque es a mitad de temporada y a muchos les hizo vender con 33% "

Con respecto a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, Achetoni explicó que “hay dos cosas para separar. Una es el anuncio de la compensación de segmentación de retenciones, que si bien no es lo que pedía Federación está en esa vía y ojalá se concrete. No nos olvidemos que se anunció en diciembre y marzo y aún no se ha concretado”.

Asimismo añadió: “La medida del 3% le cayó mal a todo el sector porque es a mitad de temporada y a muchos les hizo vender con 33% y ahora al sector más concentrado le da la posibilidad de vender con la menor cantidad de retenciones. Es un contrasentido”.

En este sentido, el Presidente de la Federación Agraria expresó que “lo que también está sucediendo es que muchos productores que tienen la posibilidad de vender están teniendo las trabas de que no se vende alambre, no se venden cubiertas, no están entregando una batería”. Y remarcó que esto se debe a que “están especulando en qué momento se mueve el dólar” y que “es muy difícil deshacerse del grano que tiene una traducción de una moneda fuerte, convertirla en peso e invertirla. Hay una incertidumbre muy fuerte del peso que podría tener el día de mañana”.

Por otro lado, Carlos Achetoni remarcó que la incertidumbre no se debe a una posible devaluación sino que “es producto de cuando los productores van a buscar insumos esenciales básicos y no se los están vendiendo porque no saben a qué precio venderlo”.

I. R. A