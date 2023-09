Compras online: qué derechos tienen los consumidores ante una cancelación

En semanas peculiares por la falta de referencias de precios y hasta el cambio radical en algunos valores por la inflación, muchas tiendas virtuales cayeron en un procedimiento tan habitual como indeseable. Es que tenían productos que figuraban como disponibles, pero luego de realizada una compra por un usuario, esos artículos figuraban como no disponibles e incluso con la compra cancelada. Esto puede ocurrir. Ahora bien, ¿Qué le corresponde al usuario que sufrió la cancelación por parte del vendedor?

Al ‘aceptar’ una oferta, se formaliza el contrato de compraventa. Por eso, ambas partes deben cumplir con lo pactado. Si el vendedor incumple, el comprador tendrá un resarcimiento.

El artículo 7 de la ley 24.240 de defensa al consumidor indica que el comerciante deberá ofrecer un producto similar o mejor y, en caso de que efectivamente no se pueda seguir con la negociación, deberá devolver la totalidad del monto abonado por el demandante, siendo siempre el consumidor quien tenga más posibilidades de salir beneficiado por lo indicado en las normas.

Si el vendedor no se contacta, no responde o no brinda soluciones posibles, se podrá iniciar una demanda en la plataforma, donde se realizó la compra conjuntamente con un reclamo en la página web de Defensa del Consumidor, que brinda asesoría online y telefónica al 0800-666-1518.