La mentira no alcanza, la verdad tampoco. El Gobierno manipula la información, construye un relato, reparte culpas, niega o miente directamente si hace falta. No llegaron millones de vacunas en diciembre, tampoco en enero. Promete, trata de ganar tiempo.

Es un año electoral hay que mantener todo bajo control, al menos hasta octubre: Los precios, las tarifas, el valor del dólar, la demanda de vacunas, las paritarias y el conflicto social.

Si gana las elecciones y obtiene la mayoría en diputados como tiene ahora en el senado, entonces con todo el poder, sabremos qué se propone Fernández.

Mientras tanto, Macri, la pandemia, los medios, la oposición, un año más tiran como excusa para encubrir todo: la inflación, el ajuste a los jubilados, el aumento de impuestos, la caída del salario real, la gestión de Ginés González García, de Felipe Solá, de Sabina Frederic en Seguridad, de Victoria Donda en el INADI. Justifican inclusive a los amigos indefendibles como Moyano, Gildo Insfrán o Zamora.

Alberto Fernández anunció la firma del acuerdo con Rusia para el uso de la vacuna Sputnik

¿Y la oposición dónde está? Cumple su rol de denunciar y criticar. Hace de su rol de su verdad un arma a la vez filosa y contundente. Pero no se conoce cuál es su plan. No presentan una propuesta claramente alternativa a lo que hay. Un año después de que perdieron las elecciones todavía no rindieron cuenta de sus propios errores.

Así estamos. Entre unos que dicen, se desdicen, niegan hoy lo que dijeron ayer o directamente ocultan datos. Como hicieron en su momento con la inflación que medía el INDEC. Y los otros, que se proponen nuevamente como candidatos a cambiar sin que se sepa todavía porque no pudieron hacerlo cuando les tocó.

Mauricio Macri criticó duro al Gobierno y los gremios docentes: "Abran las escuelas"

Es un círculo en descenso. El eterno retorno a lo mismo. De seguir así en octubre los ciudadanos nos veremos sometidos a otra vez la opción de siempre. Tener que elegir entre unos pocos buenos con antecedentes confiables o una sábana extensa de trayectorias turbias. Nombres, ni siquiera apellidos. Caritas sonrientes que hacen promesas incumplibles. Declaraciones de ocasión o repiten consignas gastadas por el abuso.

Al fin a la hora de la verdad o de mentira, vamos a votar a uno cualquiera para que no gane otro, que despreciamos más. Con el verso, las patas de la mentira que se desmiente en los hechos, no se puede convivir, ni llegar lejos. Pero tampoco con la verdad, si no se convierte en acción, plan y políticas de estado. La verdad que no cambia nada solo sirve de consuelo.