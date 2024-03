Argentina llega a la final de la Copa del Mundo que se celebra en Italia, aunque el equipo no está en las mejores condiciones, abundan las lesiones y hay perdidas clave como Claudio Caniggia por acumulación de amarillas. El rival nuevamente es Alemania. Diego Maradona arrastra una lesión en el tobillo izquierdo y piensa jugar infiltrado. En ese contexto, "le dicen que se quede tranquilo que la final la iban a perder con Alemania, pero que Argentina iba a cobrar en Estados Unidos", recordó el ex vicepresidente Carlos Ruckauf acerca de una charla íntima con Maradona, que indignado le admitió que le habían prometido salir campeón en la Copa del Mundo celebrada posteriormente en 1994 en norteamérica.

El motivo por el que Argentina debía perder el mundial de fútbol de 1990

"Alemania tenía que ganar por la unificación (cuando la parte comunista colapsó y fue absorbida por la República Federal) porque estaba la necesidad de conseguir un éxito para Alemania”, comentó el ex embajador argentino en Italia. “El árbitro mexicano (en referencia al árbitro de aquella final, Edgardo Codesal) no jugó en contra porque se le ocurrió. Jugó en contra porque le dieron la orden", sentenció Ruckauf en diálogo telefónico con este medio.

El ex embajador en Italia en los '90 aseveró que en el mundo en aquel entonces, las Alemanias se reunifican y era necesario un gran impacto para unificar a esos alemanes que habían estado años separados por el Muro de Berlín y que se sintieran una sola Alemania y por ello era necesario ganar el mundial. "El mundo juega en todos los tableros, el poder juega en todos los tableros", indicó.

“El árbitro mexicano (en referencia al árbitro de aquella final, Edgardo Codesal) no jugó en contra porque se le ocurrió. Jugó en contra porque le dieron la orden", sentenció Carlos Ruckauf.

Los problemas que padeció la sección Argentina en el mundial de Italia 1990

“El ambiente venía raro ya con los problemas que había en Trigoria”, continuó Ruckauf sobre el centro de concentración donde se hospedaba la selección Argentina por aquel entonces en Roma. “A los dirigentes italianos la eliminación en Nápoles les había quedado atragantada”, aseveró.

"A Diego le hacen la primera trampa cuando le inventan una causa judicial", en medio del mundial '90, “por un altercado que se intentó utilizar para que los 'carabinieri' lo detuvieran”, recordó Ruckauf.

Luego detalló: "Bilardo me llama y me dice que le inventaron una causa a Diego; lo primero que pregunto es: '¿Había cámaras?', porque en esa época no había teléfonos celulares. Me responde que no. '¿Tenés testigos?' y hay un tipo que trabaja acá en la Roma en Trigoria". "Bueno, le digo que Diego se puede mover en mi coche porque es territorio Argentino, así que a la cancha llega y después hablé con Luca Di Montezemolo, que era el presidente del Mundial y le dije: "Miré o esto se arregla o es un escándalo internacional".

La cama a Diego Maradona en Estados Unidos

En el mundial de 1994 en Estados Unidos, Maradona fue separado del plantel tras dar positivo en el doping. En ese contexto Ruckauf recordó que el astro le dijo: "Usted cree jefe que soy tan gil de drogarme acá". Luego añadió: "El remedio que le dieron que contenía efedrina y le dio positivo el doping, fue porque lo tenían que sacar del medio, porque le habían prometido que en Estados Unidos ganaba Argentina". "Lo tenían que sacar del medio con algo que le impidiera hablar a Diego".

"Diego era un muy buen pibe”. “Un pibe que tuvo la desgracia de la droga. Él se comienza a drogar en España cuando está lesionado. Estaba solo, tenía mucha plata y luego los que lo compraron para llevarlo a Napoli eran mucha gente de la Camorra", comentó el ex vicepresidente. Entonces "termina cayendo en una situación solamente con su físico privilegiado pudo soportar".

Qué fue la reunificación alemana

La reunificación alemana fue uno de los eventos más significativos del siglo XX, dado que marcó el fin de la división de Alemania en dos estados separados después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que simbolizó la ruptura del régimen comunista en la República Democrática Alemana (RDA) y el comienzo de un proceso acelerado hacia la reunificación. Este proceso culminó formalmente el 3 de octubre de 1990 cuando las dos Alemanias se unificaron para formar un solo estado.

La separación de Alemania se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando los Aliados dividieron el país en cuatro zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Esta división se consolidó con la creación de dos estados en 1949: la RFA, alineada con Occidente, y la RDA, bajo influencia soviética. Durante casi cuatro décadas, esta división no solo separó geográficamente a las personas, sino que también generó diferencias políticas, económicas y sociales entre los dos estados.

La reunificación alemana no sólo significó la unificación territorial, sino también la reunificación de la nación alemana en términos políticos, económicos y culturales. Este proceso fue un hito histórico que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la división de Europa.