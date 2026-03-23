La Torre Eiffel inauguró el "vértigo de la torre" con visitas únicas: ¿en qué consiste?

La Torre Eiffel suma la atracción Vértigo de la Torre, un recorrido suspendido de 40 metros que conecta los pilares este y oeste. El acceso es gratuito mediante reserva previa, está disponible hasta el 3 de mayo y solo 4 personas pueden cruzarlo simultáneamente.

La nueva propuesta recibe a personas de todas las edades, que podrán vivir la travesía desde la primera planta del famoso monumento. El paso, formado por más de 25.000 paneles de malla, se incorpora al itinerario habitual sin costo alguno sobre la entrada general, y requiere reservar un horario de acceso escaneando un código QR en la propia Torre Eiffel.

La organización prioriza el orden en la experiencia, ya que el acceso está restringido a pequeños grupos por turno para evitar aglomeraciones. Según el medio europeo Euronews, "el puente colgante a 60 metros" permanecerá disponible hasta principios de mayo y se integra como un atractivo destacado de la temporada primaveral en la capital francesa.

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El sistema de reservas digitales facilita el proceso y reduce los tiempos de espera, mientras que la estructura asegura estabilidad incluso frente a condiciones meteorológicas adversas. El puente colgante a 60 metros se extiende a lo largo de 40 metros entre los pilares este y oeste, permitiendo circular sobre una base de paneles metálicos. La estructura admite solo pequeños grupos por turno y la malla metálica facilita el disfrute de las panorámicas sin obstáculos visuales.

La duración limitada del acceso responde tanto a la alta demanda turística como a la necesidad de mantener el flujo regular de visitantes en la Torre Eiffel. Estas condiciones buscan evitar aglomeraciones y facilitar la rotación de accesos, en línea con las tendencias internacionales para la gestión de monumentos históricos.