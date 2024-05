Pasaporte: qué recomendaciones hay que tener en cuenta a la hora de viajar

Al momento de viajar al exterior es crucial tener los documentos vigentes. Sin embargo, existen ciertos países que tienen reglas diferentes.

No alcanza con tener el pasaporte vigente hasta la fecha prevista de retorno sino más bien deben tener una vigencia de 3 a 6 meses más.

Algunos países que suelen exigir estas cuestiones son por ejemplo, Australia, Brasil, China, Colombia o Cuba.

Al momento de iniciar el check in, la aerolínea corrobora que se cumplan las condiciones, en caso de que el pasaporte no cumpla con las pautas del país, no va a poder abordar.

Este puede ser uno de ellos, pero es importante verificar cada una de las normas para evitar cualquier imprevisto. Hace no tanto tiempo solicitaban una constancia de vacunación del Covid, al día de la fecha, en algunas zonas se dejaron de pedir.

La manera más sencilla de prevenir complicaciones es averiguar en una agencia de viajes cada uno de estos puntos.