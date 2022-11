Quién es Santin Lotty, el repartidor mendocino que se convirtió en cantante de trap y viajó a Qatar

Él es Mauro Nicolás Santin, más conocido artísticamente como Santin Lotty. Es de Mendoza, tenía una barbería pero decidió vender todo para apostar a la música y cumplir su sueño.

En el medio comenzó la pandemia, que lo obligó a trabajar de repartidor para salir adelante. Nunca pensó que su vida iba a cambiar después de subir a una moto. Compuso un tema para una aplicación de delivery que fue furor.

“La canción se viralizó en Twitter. Gracias a eso me llené de pedidos de colaboración pero como soy de Mendoza no podía hacer mucho”, aseguró Lotty, quien luego completó: “Cuando se levantaron las restricciones me mudé a Buenos Aires”.

El joven llegó a la ciudad con un sueño: hacer trap. Con el tiempo sacó varios temas que tuvieron gran repercusión. De cara al mundial, compuso una canción para una multinacional uruguaya.

Este éxito lo llevó a viajar a Qatar para disfrutar de una de las mejores experiencias. “Estoy contento por viajar al mundial por un tema que hice, es el comienzo de todo lo que se viene”, concluyó. Lotty es el ejemplo de muchos músicos jóvenes que arriesgan todo para cumplir sus sueños.