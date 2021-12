Megacontagio de Covid-19 en varias fiestas en Córdoba: temen 110 casos de ómicron

La variante ómicron de Covid-19 sigue sumando contagios en la provincia de Córdoba. Ahora, un brote de casos que surgió luego de las fiestas de egresados de cuatro colegios de la capital provincial alcanza al menos 110 casos, y los primeros estudios apuntan a que corresponden a esta nueva variante. En tanto, 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.

Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba, explicó en diálogo con medios locales que “las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante ómicron”.

Se trata de contagios que se produjeron en las fiestas de los colegios Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, Escuelas Pías, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y San Ramón Nonato. Según se conoció, sólo algunos presentan síntomas leves, y no se precisó de ese grupo de jóvenes cuántos están vacunados contra el Covid-19.

“Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda”, amplió el jefe de la cartera sanitaria.

El funcionario se manifestó “asustado” porque “en cuestión de horas, hemos tenido 90 casos". "Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, consideró Cardozo, y recordó que “hay stock suficiente de vacunas” para aquellos que no iniciaron su esquema o para que lo completen quienes deban.

En Córdoba crecieron los testeos entre un 20 y un 30%.

El Ministro de Salud local contó que también creció en los últimos días el número de personas que asiste a los centros de testeos a corroborar si padece o no la enfermedad. En el mismo sentido lo remarcó un enfermero en el Centro de Hisopados del CPC Colón, quien sostuvo que “se incrementó entre un 20% y 30% la demanda”.

Para evitar un mayor crecimiento de contagios, Cardozo insistió en el uso del barbijo, incluso al aire libre, en la vacunación y los testeos ante la aparición de síntomas.

