5000 personas se anotaron para cubrir 400 puestos laborales que ofrecía una feria de Buenos Aires

Este jueves 23 de julio se celebró en Buenos Aires una feria de empleo en la cual 20 compañías ofrecieron más de 400 lugares de trabajo, pero la convocatoria superó ampliamente lo previsto porque, para cubrir los puestos disponibles, se presentaron 5000 personas.

Según TN, el detalle diferencial de este evento con ofertas laborales fue que más de la mitad de las vacantes ofrecidas estaban destinadas a los postulantes mayores de 45 años, quienes suelen tener más problemas para encontrar empleo.

Personas buscando empleo

Telenoche entrevistó a varias de las personas presentes en el lugar. Por ejemplo, una mujer reveló que lleva varios meses buscando empleo sin conseguir nada. “Está muy complicado, el país está muy difícil. Busqué por todo lado y no hay caso”, confesó.

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La recuperación económica no llega al empleo: la advertencia de un informe de la UBA

Otra entrevistada reconoció que tuvo “un par de trabajos, pero nada fijo. Ahora quiero volver a estar fija en algún lugar”. Sobre las dificultades que implica conseguir empleo aceptó que “está más difícil que otras veces, pero se puede. Siempre se puede. Con experiencia y fe, que es lo último que se pierde”.

Por su parte, una joven reconoció "siempre trabajé en negro. Ahora quiero mi primer empleo en blanco”.

Según consignó TN, los organizadores del evento remarcaron que la feria busca reunir a personas sin empleo con compañías que ofrecen trabajo registrado. “Lo que hacemos es unirlos acá para que se conozcan y para que puedan trabajar en blanco”, explicó uno de los responsables.

Personas buscando empleo

Últimos datos sobre el desempleo en Argentina según la UCA

El pasado 8 de julio, el Observatorio de Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer su nuevo informe sobre el aumento de la precarización laboral en los últimos 15 años. “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)” se llama el documento.

ODSA remarcó que “los sectores más dinámicos de la economía no tradujeron su crecimiento en puestos de trabajo suficientes para mejorar las oportunidades de acceso a empleos más productivos y bien remunerados”, y agregó que “la principal transformación ocupacional de los últimos años fue la recomposición del empleo hacia los sectores de baja productividad sin alzas en el desempleo”.

Personas buscando empleo

El informe detalla que “durante el período ha crecido en 4,5 puntos porcentuales la proporción de ocupados que, estando en puestos registrados, se encuentran por fuera de los convenios colectivos”.

Empresas en retroceso y empleo en caída

Además, desde la UCA indicaron que, al momento de comenzar a implementarse la reforma laboral que impulsó el gobierno nacional entre 2023 y 2025 los cambios en el mercado laboral fueron escasos.

Según su informe, bajaron las oportunidades de los desocupados para conseguir trabajos con sueldos formales o públicos y crecieron los pases de trabajos formales hacia los informales. “Esto sugiere más obstáculos para acceder a empleos productivos y más protagonismo de las estrategias del empleo autogenerado, características del sector microinformal no asalariado”, remarcaron.

Para cerrar diciendo que “el sector microinformal refuerza su papel como destino de trabajadores desocupados y ocupados que necesitan generar ingresos, en un contexto de bajo dinamismo de los sectores formal y público”.