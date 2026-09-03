Arrestaron a 3 empleados de Migraciones por adulterar registros para conseguirle la residencia en Argentina a 101 médicos colombianos

7 personas fueron arrestadas, incluyendo 3 empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), acusadas de formar parte de una organización criminal que adulteraba registros migratorios para permitir la obtención irregular de residencias permanentes a médicos colombianos, de manera que posteriormente se instalaran en nuestro país para trabajar.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la investigación comenzó en junio, tras una denuncia realizada por la Dirección Técnica Jurídica de la DNM donde se alertaba sobre la detección de asientos supuestamente apócrifos en sus registros migratorios.

Tras ese aviso, intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, encabezado por Federico Hernán Villena, Secretaría Nº 15 de Lucas Lacau, quien le encargó la investigación del hecho a la Policía Federal Argentina (PFA).

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Los agentes empezaron a chequear la documentación aportada y consiguieron identificar a 3 empleados de la Dirección Nacional de Migraciones que habrían insertado registros de ingreso al país de carácter fraudulento.

Según la investigación, este accionar buscaba que ciudadanos colombianos consiguieran la residencia permanente en Argentina sin tener que cumplir con los períodos de permanencia mínimos exigidos por la ley.

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La Agencia Noticias Argentinas informó que, hasta ahora, fueron individualizados 101 ciudadanos colombianos, todos médicos de profesión, que participaron de esta maniobra.

El método era simple: los ciudadanos colombianos entraban legalmente a la Argentina con sus pasaportes y, luego, guiados por integrantes de la organización criminal, comenzaban los trámites de radicación, para luego volver a su país natal.

Cuando se acercaba el vencimiento del plazo, para que no caducara el trámite iniciado por la ausencia del solicitante, los miembros de la banda criminal, a cambio de una suma de dinero, usaban los documentos de identidad que habían dejado los interesados para producir registros de ingreso falsos a nuestro país a través de la manipulación biométrica de fotos tomadas a terceros no involucrados en la maniobra, que eventualmente pasaban por Migraciones.

Así, simulaban que los médicos colombianos habían regresado a la Argentina, permitiendo la continuidad de sus trámites migratorios, aunque estuvieran en el extranjero.

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El allanamiento

Según la Agencia Noticias Argentinas, con las pruebas obtenidas, el juzgado interventor ordenó a efectivos del Departamento Antimafia de la Policía Federal que realizara 10 allanamientos en los barrios porteños de Almagro y Floresta; y en las localidades bonaerenses de Florencio Varela, Villa Ballester, Cuartel V, Moreno, y La Tablada.

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En estos procedimientos fueron detenidas 7 personas: 4 mujeres (2 argentinas de 35 y 39 años, y 2 paraguayas de 38 y 47 años) y 3 hombres de nacionalidad argentina, 2 de 38 años y 1 de 39 años, respectivamente.

Además, se secuestraron 3 vehículos, 14 teléfonos celulares, 6 notebooks, 4 pendrives, 2 discos rígidos, más de 5.000 dólares estadounidenses, 100 euros, 7.000 pesos argentinos, certificados de residencia y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor. Están acusados de los siguientes delitos: “Violación de los deberes de funcionario público”, “Cohecho”, “Falsedad ideológica”, “Abuso de autoridad” y “Destrucción de pruebas”.