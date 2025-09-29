Comenzaron a florecer los jacarandás en las calles y parques porteños

Con la inminente llegada de octubre, las calles y los parques de los barrios porteños comenzaron a llenarse de color azul violáceo y amarillo con la invasión de las flores jacarandás y tipas. Estas especies de flora ofrecen un espectáculo natural que se despliega cada año en esta época, que es admirado tanto por los vecinos como por los turistas que llegan a la Ciudad.

Según el último censo de arbolado, la Ciudad cuenta con 18.922 jacarandás: 13.872 en veredas y 5.050 en espacios verdes. Los corredores que poseen la mayor concentración de ejemplares son la Av. Cabildo, Av. Del Libertador, Pierina Dealessi, Av. Córdoba, Av. Corrientes y Av. San Juan.

El jacarandá o jacarandá mimosifolia fue el árbol más plantado durante el 2024, en el marco del Plan de Arbolado. Según el programa de plantaciones, al finalizar 2024 la Ciudad sumó 3.704 jacarandás a sus calles y parques, lo que representa el 20% del total a plantar por el Gobierno porteño durante el año.

Las comunas 9, 12, 4 y 10 representan las zonas donde mayor cantidad de jacarandás se incorporaron el año pasado, con 380 ejemplares, 372, 371 y 322 respectivamente. Mientras que en la comuna 1, los jacarandás a plantar significaron el 31% de todos los árboles que fueron incorporados en esa comuna.

Por su parte, la tipuana tipu, o simplemente la tipa se trata de la séptima especie más frecuente del arbolado urbano porteño. Cuenta con 14.847 ejemplares, de los cuales 9.330 pueblan las veredas, y 5.517 los espacios verdes porteños. Su florecimiento —seguido de la caída acompasada de sus flores amarillas— es uno de los espectáculos naturales más bellos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

Elcano, Dorrego, Brasil, Amancio Alcorta, Melián y Figueroa Alcorta son las avenidas donde mejor se pueden apreciar los corredores amarillos que empiezan a brotar a fines de noviembre. Sin embargo, la avenida Valentín Alsina, en pleno corazón del Parque Tres de Febrero, tiene una de las mejores alineaciones de tipas de toda la Ciudad; y Pedro Goyena es la que mayor concentración tiene, con 132 ejemplares a lo largo de 18 cuadras.

Hay una época del año en que se produce un fenómeno que se llama "el llanto de las tipas", que en realidad es producto de una chinche que se llama Chicharrita de la Espuma, que vive en el follaje y succiona la savia, pasa por su tracto digestivo y va formando una espuma que al excretarse cae en forma de gotitas que no implican ningún tipo de toxicidad.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires expresó: “Los árboles son uno de los tesoros más ricos que tienen las ciudades. En el caso de Buenos Aires, el arbolado público urbano forma parte del patrimonio natural y cultural. Para nosotros cuidarlo y preservarlo es una política de Estado”.

