Córdoba: intentó envenenar a un compañero con raticida en el mate y quedó detenida

Una mujer de 46 años fue detenida en la localidad de Corral de Bustos, en Córdoba, acusada de intentar envenenar a un compañero de trabajo al colocar raticida en el termo con agua para el mate, tras una discusión laboral ocurrida el viernes último en una carnicería.El hecho fue descubierto a partir de cámaras de seguridad y derivó en una imputación por “lesiones leves calificadas en grado de tentativa”.

El episodio se produjo dentro de la sala de corte del comercio, donde la acusada quedó sola luego del conflicto con su colega y aprovechó ese momento para introducir grageas de veneno para ratas en el recipiente, según reconstruyeron los investigadores a partir de las filmaciones internas.

Las imágenes, difundidas posteriormente, muestran que la mujer intentó disimular su accionar realizando tareas habituales y, minutos después, volvió a tomar el termo para agitarlo con movimientos circulares, con el objetivo de mezclar la sustancia tóxica con el agua caliente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Poco después, el trabajador usó el termo para cebar mate y, tras ingerir algunos sorbos, comenzó a presentar síntomas compatibles con intoxicación, entre ellos náuseas, vómitos y diarrea, lo que obligó a una consulta médica que confirmó un cuadro clínico de gravedad.

El informe médico incorporado a la causa señaló una intoxicación por posible ingesta de rodenticidas, lo que motivó el secuestro del termo y el mate para la realización de pericias que permitan determinar la composición exacta del tóxico.

Asesinaron a balazos a un comisario para robarle: estaba de franco y había ido a buscar a su hija

Las sospechas dentro del establecimiento surgieron a partir del análisis de las últimas acciones previas del afectado y de la revisión de las cámaras de seguridad, donde se detectaron movimientos considerados inusuales por parte de la empleada.

La denuncia fue radicada por la dueña del comercio, lo que activó la intervención de la Policía provincial y de la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos, que ordenó la detención preventiva de la mujer y su imputación formal.

La División de Investigaciones Criminales llevó adelante allanamientos en una vivienda ubicada sobre la calle Ecuador, donde se secuestró un teléfono celular y una sustancia compatible con raticida.

Córdoba: encontró a su hija tras pedir por ella en una marcha por Agostina Vega

Fuentes judiciales indicaron que, pese a la evidencia fílmica, la calificación legal actual no corresponde a tentativa de homicidio sino a lesiones leves calificadas, un delito que podría permitir la excarcelación de la acusada mientras avanza el proceso.

El caso generó conmoción en Corral de Bustos, una localidad de aproximadamente 11 mil habitantes en el departamento Marcos Juárez, donde no trascendieron detalles concretos sobre el origen del conflicto laboral entre los involucrados.

La causa permanece bajo secreto de sumario y la fiscalía aguarda nuevas pericias que podrían modificar la imputación, en función de la evolución del cuadro de la víctima y de los resultados toxicológicos.

Los raticidas, también conocidos como rodenticidas, son plaguicidas de venta libre utilizados para eliminar roedores y suelen actuar como anticoagulantes, provocando hemorragias internas, lo que los convierte en sustancias altamente peligrosas para humanos en caso de ingesta.

Persecución en Unicenter: un vigilador atropelló con un cuatriciclo a un joven que escapaba tras un robo

Especialistas advierten que una intoxicación de este tipo puede comenzar con síntomas gastrointestinales y derivar, en casos graves, en complicaciones como arritmias, dificultad respiratoria o convulsiones, por lo que recomiendan atención médica inmediata.

El tratamiento más frecuente ante estos cuadros incluye la administración de vitamina K1 durante períodos prolongados, un antídoto que permite revertir los efectos anticoagulantes del veneno.

CS