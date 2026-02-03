Córdoba: se incendió un tren con más de 120 pasajeros a bordo

Un feroz incendio se desató en el interior de una formación del Tren de las Sierras con más de 120 pasajeros a bordo que circulaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba. El fuego pudo ser apagado tras casi 3 horas y, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 20, en la zona de la estación La Calera, en la avenida San Martín y Rivadavia. En concreto, una formación se incendió y los Bomberos de la ciudad cordobesa lograron combatir y apagar el fuego tras unas dos horas y media de trabajo.

El cuartel de Bomberos de La Calera, ciudad ubicada al oeste de la capital de Córdoba, debieron desplegar un operativo que incluyó la utilización de tres autobombas y varios camiones cisterna. En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil, Policía Federal y local.

En las imágenes difundidas en redes sociales sobre el incendio se puede ver que se habían generado llamas de gran magnitud y una densa columna de humo negro en la formación que llevaba a bordo más de 120 pasajeros que debieron ser evacuados antes de la llegada de los Bomberos.

En lo que respecta a las víctimas, medios locales indicaron que una menor de edad debió ser hospitalizada por inhalación de humo. En total, cuatro personas fueron trasladas al hospital local. De todas formas, la prensa aclaró que ninguno de los afectados presentada un cuadro de gravedad luego del incidente.

"Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores", relató Juan, uno de los pasajeros del tren incendiado, en diálogo con El Doce y expresó que se trató de "una desgracia con suerte".

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Seguridad de Córdoba se pronunció sobre el incendio e indicaron que "las causas que lo originaron son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente".

