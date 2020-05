Versalles es el único barrio porteño sin coronavirus

Además de haber sido en la escenografía natural de “Esperando la Carroza”, el ícono cinematográfico nacional dirigido por Alejandro Doria en 1985, el barrio de Versalles por estos días ostenta el raro privilegio de ser el único de los 48 barrios que, hasta ahora, no tiene casos positivos de COVID-19.

Según explican los propios vecinos, creen que esta situación particular mucho tiene que ver con la disciplina de los residentes y comerciantes del lugar al momento de acatar las medidas de seguridad sanitarias, y no se produce la propagación social del virus ya que no es un barrio de tránsito.

Versalles se encuentra pegado a la avenida General Paz, y forma parte de la Comuna 10 junto a los barrios de Villa Real, Monte Castro, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro, en el oeste de la ciudad. Según datos comunales, en los 1.5 km2 viven unos 10 mil habitantes. Además de la avenida General Paz, los límites del barrio son la avenida Juan B. Justo, y las calles Irigoyen y Nogoyá. Se caracteriza por ser residencial, lo cual le imprime un estilo arquitectónico muy especial, que se forjó a partir de la llegada de los obreros ingleses que desembarcaron en la zona para la construcción del Ferrocarril del Oeste. Ellos fueron quienes le imprimieron un propio estilo, el mismo que se percibe en algunas calles y pasajes que forman parte de su tejido urbano.

Además de filmarse la película de Doria en la casa de la calle Echenagusía al 1200, Juan José Campanella también filmó algunas escenas de la película “El Hijo de la Novia” en 2001, en el bar de Nogoyá y Gallardo. También fue el primer barrio porteño donde vivió Carlos Tevés cuando se mudó de Fuerte Apache.

Otro vecino reconocido que vive en Versalles es Fernando Confesore, pronosticador meteorológico del canal de noticias TN. “Soy un histórico del barrio. Vivo aquí hace 50 años y no lo cambió por ningún otro lugar”, afirma Confesore en su presentación. Respecto a las características del barrio sostiene que “es muy tranquilo, de casas bajas, de estilo inglés, que creció gracias a los inmigrantes que llegaron a la zona. Tenemos la suerte de ser el único barrio de la ciudad que no tuvo hasta el momento casos positivos de coronavirus y creo que esto tiene que ver mucho con la disciplina de los vecinos del barrio que siguieron al pie de la letra las recomendaciones para evitar los contagios que es quedarse en casa”, aseguró el pronosticador de TN en su charla con Perfil.

Viviana Jimenez, es médica endocrinóloga y también vive en la zona hace 58 años. Coincide con Confesore al momento de señalar que la disciplina de los vecinos ayudó a que, por ahora, no se registren casos de coronavirus. “Además de la disciplina de los vecinos, también tiene que ver que es un barrio que no recibe gente de otros lados. Todos los vecinos con los cuales te podés cruzar, son de acá. No es una zona de tránsito. Es un barrio que no tiene atractivos para quienes no son de esta zona. Se vive como si fuera un barrio cerrado dentro de otro. Además la gente tomó mucha conciencia sobre los contagios, tanto los vecinos como los comerciantes que aplicaron todos los protocolos a la hora de abrir sus negocios”, afirmó, por último, la médica endocrinóloga consultada.

