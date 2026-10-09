Día Mundial del Huevo 2026: el origen de una celebración que cumple 30 años

El Día Mundial del Huevo se celebra este viernes 9 de octubre de 2026, una fecha que invita a conocer mejor uno de los alimentos más utilizados en las cocinas del mundo. En su 30° aniversario, la iniciativa pone el foco en el aporte de proteínas de alta calidad y en la variedad de preparaciones que permiten incorporarlo a la alimentación cotidiana. La celebración tiene lugar cada segundo viernes de octubre, por lo que su fecha cambia de un año a otro.

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La edición de este año lleva el lema “Proteína que impulsa y protege”, traducción de Protein that Powers and Protects. La campaña destaca las proteínas completas del huevo y la presencia de nutrientes que intervienen en distintas funciones del organismo.

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Cuándo nació el Día Mundial del Huevo y por qué se celebra

El origen de la efeméride se remonta a 1996, cuando la Comisión Internacional del Huevo estableció la celebración en Viena, Austria. Allí se decidió dedicar el segundo viernes de octubre de cada año a difundir las características de este alimento y su importancia dentro de la nutrición.

Desde entonces, organizaciones del sector avícola impulsan acciones para acercar información a los consumidores. La conmemoración combina divulgación nutricional, propuestas gastronómicas y actividades que permiten conocer el trabajo de quienes producen huevos. Su alcance internacional se refleja en campañas educativas, encuentros y acciones comunitarias adaptadas a cada país.

Cómo se celebra el Día Mundial del Huevo en Argentina y otros países

En Argentina, la programación difundida por la Organización Mundial del Huevo incluye actividades de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA). Entre las iniciativas anunciadas figuran , difusión nacional, distribuciones promocionales, una conversación en redes con especialistas en nutrición y salud, acciones de prensa en Ushuaia y un encuentro destinado a estudiantes universitarios de veterinaria y ciencias animales.

Otros países también prepararon propuestas para el aniversario. En Australia, Australian Eggs desarrolla una campaña que reúne 30 recetas y contenidos sobre nutrición. En Brasil, la Asociación Gaúcha de Avicultura combina materiales informativos, videos y recetarios. En España, el Instituto de Estudios del Huevo e INPROVO organizan un encuentro con premios vinculados con la investigación y la comunicación.

Estas actividades muestran las distintas formas que adopta la celebración: desde explicar cómo utilizar el huevo en una receta hasta promover el intercambio entre productores, investigadores y consumidores.

Cuántas calorías y proteínas aporta un huevo

Una de las principales características nutricionales del huevo es su contenido de proteínas de alto valor biológico. Aporta los nueve aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el organismo necesita obtener a través de los alimentos. Las proteínas participan, entre otras funciones, en el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos.

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Como referencia, el American Egg Board informa que un huevo grande aporta aproximadamente 70 calorías y seis gramos de proteína. El tamaño de la unidad y los ingredientes utilizados al cocinarla modifican el aporte final de la preparación. Por eso, el valor energético del huevo por sí solo debe distinguirse del correspondiente a una comida que también contiene aceite, manteca, queso u otros alimentos.

Qué vitaminas y minerales contiene el huevo

Además de proteínas, el huevo aporta vitamina B12, biotina —B7—, riboflavina —B2— y ácido pantoténico —B5—, junto con minerales como selenio y yodo. También contiene vitaminas liposolubles, entre ellas A, D, E y K, que se encuentran en la yema. La presencia de estos nutrientes no implica que una unidad cubra todas las necesidades diarias.

La distribución de sus componentes explica las diferencias entre clara y yema. La clara aporta una parte importante de las proteínas, mientras que la yema concentra la mayoría de las vitaminas y minerales esenciales del huevo. Allí también se encuentran la luteína y la zeaxantina, dos carotenoides presentes en este alimento.

Otro de sus nutrientes es la colina, necesaria para la estructura de las membranas celulares y para producir acetilcolina, un neurotransmisor relacionado con la memoria y el control muscular. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, un huevo grande hervido aporta alrededor de 147 miligramos de colina.

El lugar del huevo en las guías alimentarias 2025-2030

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030 incluyen al huevo entre las fuentes de proteína animal y promueven el consumo de alimentos con alta densidad nutricional. El documento también propone priorizar comidas preparadas en el hogar y reducir productos altamente procesados con cantidades elevadas de azúcares añadidos o sodio.

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Las guías establecen una referencia de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, ajustada según las necesidades individuales. Esa cifra corresponde al aporte total de proteínas de la alimentación y no a una cantidad específica de huevos.

Cómo cocinar y consumir huevos de manera segura

Hervido, revuelto, en tortillas o como ingrediente de preparaciones al horno, el huevo permite resolver comidas y participar en recetas dulces y saladas. Esa versatilidad es uno de los atributos que la celebración busca destacar desde su creación.

Para su consumo seguro, se recomienda cocinarlos hasta que la clara y la yema estén firmes. Cuando una receta requiere huevo crudo o poco cocido, aconseja utilizar huevos o productos de huevo pasteurizados para reducir el riesgo de infección por Salmonella.