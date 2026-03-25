Evacuaron nuevamente a las familias de la Torre A del complejo de Parque Patricios por un posible colapso

Por el colapso en un punto de la torre A, sector 2, las 12 familias residentes de este sector del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, debieron ser evacuadas de nuevo, aunque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había indicado que podían volver. La nueva alarma ocurrió cuando una ventana del departamento 2 A se dobló hacia adentro de la torre y los vidrios quedaron tirados en el piso. Solo habían pasado 5 días desde que la Justicia porteña levantó la clausura del lugar.

“Al observarse que la tirantería metálica se encuentra vencida, en forma preventiva se procede a colocar a resguardo a todas las personas para que no ingresen. Se solicitó un arquitecto de la Guardia de Auxilio a fin de verificar la estructura, y en forma preventiva se evacuó a las 12 familias que habían regresado a sus viviendas al estar autorizado por la Justicia dicho regreso a sus departamentos”, le explicaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas. .

En diálogo con el medio antes citado, Fabiano Perotto, uno de los afectados por el derrumbe que ocurrió en el edificio el pasado 3 de marzo, remarcó que varios vecinos ya “llevaban nuevamente sus pertenencias” hacia los hogares y luego se lamentó que “la noticia sigue”.

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Agentes protegiendo el lugar donde ocurrió el derrumbe

Hacía poco más de 96 horas que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, había dejado sin efecto la clausura parcial, permitiendo el ingreso de los propietarios del Sector 2. Además, el Gobierno de la Ciudad publicó un comunicado presentando un resumen de su actuación desde que se produjo el derrumbe el 3 de marzo, afirmando que “los servicios ya fueron restablecidos: se les pidió a los vecinos que haya al menos un integrante para reconectar los suministros en cada departamento”.

Sin embargo, los residentes cuestionaron lo ocurrido, quejándose de los daños ocurridos durante su ausencia, incluyendo puertas forzadas y un desorden generalizado en los departamentos. “No fue un regreso. Fue una reconexión de servicios: luz, agua, gas. Al abrir las puertas, muchos vecinos se encontraron con algo más. Puertas violentadas, departamentos inundados, cosas que ya no estaban como las dejamos. Hace una semana no era así. Entramos con la esperanza de recuperar algo, y nos encontramos con más pérdidas. Seguimos sin respuestas claras. Seguimos atravesando esto juntos”, escribió uno de los damnificados en sus redes sociales en un mensaje que recogió NA.

Otro de los habitantes del complejo denunció en la misma red social: “Entramos después de una semana… y muchas puertas ya habían sido abiertas. ¿Esta es la habitabilidad que nos propone el GCBA y COSUD? ¿Quién abrió las puertas? ¿Quiénes son los que nos robaron? ¿Quieren meternos miedo para que habitemos a como dé lugar?”.

Derrumbe en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios

Qué ocurrió en el complejo de viviendas de Parque Patricios

175 familias fueron damnificadas por el colapso que sucedió el pasado 3 de marzo, cuando se cayó la losa del patio interno del sector 2 del complejo, generando profundos daños estructurales y la destrucción de más de 60 autos que estaban estacionados en el subsuelo.

Luego del hecho, los damnificados le exigieron al Gobierno porteño y a la empresa constructora que diera información sobre las acciones a futuro y, especialmente, sobre las condiciones de seguridad del edificio, mientras se realizaban las pericias judiciales correspondientes para definir las causas que provocaron el colapso.

HM