Insólito: un fiscal del caso Báez Sosa puso como ejemplo el gol de Maradona a los ingleses para cuestionar a dos peritos

En medio de la jornada de alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los fiscales de la querella puso un muy particular ejemplo para cuestionar a los peritos presentados por la defensa de los ocho rugbiers acusados.

El fiscal Gustavo García contestó a las críticas de los médicos forenses presentados por el abogado de los deportistas, Hugo Tomei. El perito Juan José Fenoglio dijo que había “inconsistencias” en la autopsia y aseguró que “no parecía escrita por un médico”. García intentó desestimarlo durante el día de ayer comparando el informe con el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses.

La Fiscalía pidió perpetua para los rugbiers porque "todos hicieron todo para matar" a Báez Sosa

“Era criticable el informe, no la autopsia. Si a mí me piden que critique el gol de Maradona a los ingleses lo voy a criticar, porque debería haberle hecho el pase a Valdano varias veces. Ni hablar que cuando llegó a patear al arco, eludió al arquero”, sostuvo el fiscal.

Acto seguido, señaló: "Podríamos haber perdido el Mundial por eso, sí. Pero primero hay que preguntarle a Maradona por qué hizo eso, quizás te dice que no lo vio a Valdano. Bueno, esto es igual. No se sacaron las dudas porque no quisieron”.

García buscó desestimar la declaración testimonial de Fenoglio con ese ejemplo extremo. De esta manera dio a entender que la defensa le pidió al perito que critique la autopsia al cuerpo del estudiante de abogacía de 18 años asesinado en Villa Gesell.

Vale recordar que el forense, en la audiencia número 13 del juicio, había dicho: "No está descripto el mecanismo de muerte. Es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión (...) Es raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho".

Burlando pidió perpetua para todos: "Báez Sosa fue fusilado a golpes y patadas"

En el marco de la jornada de alegatos por el juicio del asesinato de Fernando Báez sosa, donde se juzga a los ocho rugbiers señalados como autores del crimen, el abogado Fernando Burlando afirmó que "todos" participaron del homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y pidió la prisión perpetua para los acusados.

"Todos, absolutamente todos, participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa", dijo el abogado. "Nuestro reclamo de justicia, ante lo que llamamos el suplicio de Fernando, es la responsabilidad de quienes fueron sus ocho asesinos, se resume en dos momentos de salvajismo y de horror", agregó.

"Todos participaron, todos pegaron, todos mataron", insistió Burlando mientras se proyectaba un video que reproducía el violento ataque de los acusados contra la víctima.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: las 10 revelaciones claves durante los alegatos

El letrado se refirió al incidente que tuvo Máximo Thomsen, a quien consideró “líder” del grupo, con la víctima dentro del boliche. Báez Sosa “fue fusilado a golpes mortales”, acotó. En cómo se dio el ataque aseguró que fue Ayrton Viollaz -uno de los imputados menos mencionados por los testigos-, el rugbier que “impartió” la orden de atacar a Fernando y sus amigos, según se escucha en uno de los registros fílmicos.

Por otro lado, también habló de una “zona liberada” frente al local Le Brique y que fue una “voraz carnicería” que llevaron a cabo los acusados con "la intención" de cometer el homicidio del joven estudiante de abogacía, previo a un supuesto "trabajo de inteligencia".

JP/fl