"Lapicera veloz": la historia de Maradona que revoluciona las redes

"No me importa lo que Maradona hizo con su vida, sino con la mía", afirma un dicho popular que luego de la muerte del campeón del mundo se volvió eterno. Y así podría caracterizarse la historia de Mariana Copland, quien narró en Twitter dónde conoció a Diego y cómo la ayudó en un momento difícil.

"Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona", comenzó escribiendo Copland en la red social, para luego afirmar que "a mi, Maradona, me salvo la vida". Fue en el año 2007, cuando la joven y El Diez coincidieron en la clínica de rehabilitación Avril. "El por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa", narró la mujer.

Copland se encontraba internada desde hacía un mes y medio cuando Maradona llegó a la clínica. "Lapicera veloz" fue el apodo que Diego le puso por estar constantemente escribiendo, además de ayudarla a levantarse y jugar al vóley con ella en aquellos días.

Pero el relato comienza a tornarse oscuro cuando la mujer relata que, después de una crisis, tres médicos de la clínica la ataron a un cama en el primer piso y le dieron una sobredosis de Midax, un fármaco recetado para episodios de esquizofrenia y depresión. "Al otro día me levante con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo", contó crudamente Copland.

La verdadera historia comienza cuando tres días después de este hecho, la mujer sufre una nueva crisis en la cual los mismos enfermeros querían intervenir. Ahí aparece Maradona. "Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita, y dijo: CON LA NENA NO", afirmó Copland. Luego de discutir varios minutos, El Diez pidió el teléfono de la madre de la mujer y la llamó. "Señora soy Diego la nena está bien, si, tranquila, pero mejor que no pase la noche acá".

"Nicolás, sos un pelele"

De acuerdo al relato de Mariana Copland, la crisis de internación había sido causada por un novio que la dejó, llamado Nicolás. Maradona sabía esto y un día le pidió una hoja a "lapicera veloz". Allí escribió "Nicolás, sos un pelele" y le dijo a Copland que "no sea cagona" y que cuando lo viera, se lo entregara a su ex novio.

El tweet, que fue publicado el 4 de noviembre, 21 días antes de la muerte de Diego, empezó a tener repercusión en estos días. Tanta, que Gianinna Maradona agradeció por Twitter haber conocido la historia. "Gracias Mariana Copland por esta historia! Que orgullo mi padre para siempre!", twitteó la hija del astro.

La circulación de la historia en Twitter tiene 3401 retweets, 2788 tweets citados y 13,8 me gusta, números que confirman que luego de la muerte de El Diez, la memoria popular incorpora más relatos sobre su mito, que sigue acrecentandose en historias por fuera de una cancha de fútbol.