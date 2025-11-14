Una directora internada, docentes golpeados y un cuadro de violencia imposible de explicar. eviolencia sillas por el piso. Ese fue el saldo de un brutal episodio de violencia que desbordó este miércoles la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, en el partido de La Plata. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre alumnos en pleno recreo, escaló a una agresión colectiva cuando los padres llegaron, convocados por las autoridades docentes, que los habían convocado para tratar de calmar la situación. Pero en lugar de conseguir ese objetivo, la llegada de los familiares terminó en una batahola que apuntó al propio personal de la escuela, al punto que la directora terminó internada por los golpes recibidos.

La violenta secuencia tuvo lugar en el patio del colegio del barrio Savoia, cuando dos alumnos y una alumna comenzaron a golpearse. La intensidad de ese enfrentamiento llegó a un punto tal en que los docentes y auxiliares que intervinieron tratando de separarlos terminaron recibiendo algunos golpes también, según relató una maestra al diario local El Día.

Tras conseguir separar a esos menores, las autoridades escolares activaron el protocolo en casos de violencia y convocaron a las familias de esos chicos para informarles lo sucedido y pedir que retiraran a sus hijos. Sin embargo, la llegada de los adultos iba a derivar en una agresión más intensa. Es que varios de los alumnos "seguían alterados", según los testimonios, y los padres que llegaron lejos de atenuar ese cuadro, se sumaron al "clima de tensión".

Así el patio escolar volvió a convertirse convirtió en una zona de caos, pero esta vez entre gritos, insultos y empujones, un grupo de adultos y estudiantes comenzó a agredir a maestros y directivos. La violencia fue total, con sillas volando y golpes a docentes, en una escena completamente irracional.

La peor parte la debió soportar la directora del establecimiento. "A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice", añadió una docente testigo de los hechos. La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia para ser atendida por los traumatismos recibidos.

El hecho de la violencia en la escuela de City Bell no es aislado y volvió a atizar el debate sobre cómo deben enfrentarse estos episodios. Desde la escuela recordaron que en septiembre de 2024, una alumna de 10 años terminó internada tras ser atacada por siete compañeros en un recreo. La madre de otro alumno señaló además "esto pasa más seguido de lo que se cree".

Hace sólo una semana, el 4 de noviembre, otro episodio de violencia sacudió a la Escuela Secundaria N° 16 de Junín, cuando una mujer irrumpió en el establecimiento y atacó brutalmente a una alumna de 14 años. La agresora, madre de otra estudiante del colegio, ingresó a un aula al grito de "¿Qué problema tenés con mi hija?" y comenzó a golpear a la víctima con una cadena. El ataque sucedió delante de varios testigos, la mayoría de ellos menores de edad.

El origen del hecho habría sido un conflicto previo, donde la hija de la agresora y la víctima se habían peleado. Según consta en la denuncia policial, la víctima llegó al colegio el miércoles por la mañana y, al entrar al aula, una compañera le advirtió que una mujer "la estaba buscando" para pegarle. Inmediatamente, la atacante ingresó al salón y comenzó a golpearla en el rostro.

En medio de la agresión, la mujer lanzó amenazas de muerte. "Te voy a cag*r a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar", gritaba. Según los informes, la cadena utilizada en el ataque le habría sido alcanzada por su propia hija. La agresión, que se viralizó en redes, solo frenó cuando una docente intervino y le exigió a la mujer que se retirara.

