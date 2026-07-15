Movimientos sociales preparan marchas, piquetes y una Marcha Federal contra el Gobierno

Los principales movimientos sociales del país comenzaron a organizar una nueva etapa de protestas contra el gobierno de Javier Milei. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de izquierda nucleadas en Territorios en Lucha y gremios combativos definieron un plan de lucha que incluirá movilizaciones, piquetes, actos y una eventual Marcha Federal, con la intención de sumar también a las centrales sindicales.

La agenda de acciones se extenderá durante los próximos meses y tendrá como ejes centrales el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, el reclamo por el Salario Social Complementario y la reactivación de las obras de integración socio-urbana paralizadas por el Gobierno nacional.

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El fallo judicial que aceleró las protestas

Las reuniones entre los referentes de las organizaciones sociales se intensificaron luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a sostener el programa Volver al Trabajo, que había reemplazado al Potenciar Trabajo.

La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, habilita el cierre definitivo del programa a partir de agosto. De esta manera, más de 900.000 beneficiarios dejarán de percibir la prestación mensual de $78.000.

Además, el fallo permite al Gobierno avanzar con el reemplazo del esquema por un sistema de vouchers para capacitación laboral, una iniciativa que ya había sido anunciada por Capital Humano.

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Desde la UTEP advirtieron que la decisión tendrá consecuencias económicas y sociales en los barrios populares.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, sostuvo que la medida “lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios”. Según explicó, el dinero que dejarán de recibir los beneficiarios también impactará sobre las economías locales.

“La plata que el Gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos. Todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal”, afirmó.

Asimismo, señaló que los gobernadores que respaldan al Gobierno deberían preocuparse porque “esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.

La UTEP busca coordinar acciones con la CGT y las CTA

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, aseguró que la organización decidió avanzar en un plan conjunto con la CGT y las dos CTA para sostener las protestas contra las políticas económicas del Ejecutivo.

“Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”, expresó.

El dirigente explicó que la intención es colocar en el centro de la agenda los problemas económicos que atraviesan distintos sectores de la población.

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“En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”, indicó.

Gramajo también advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento y afirmó que cerca de siete millones de personas quedaron excluidas del crédito formal debido al incremento de la morosidad, que, según señaló, alcanzó el 12,7%.

Agregó que una parte importante del financiamiento informal “está vinculada a préstamos ligados al narcotráfico, el juego y las billeteras virtuales”.

La agenda de movilizaciones

El cronograma previsto por las organizaciones comenzará el 22 de julio, cuando acompañarán una nueva movilización de jubilados.

El 7 de agosto, Día de San Cayetano, impulsarán una masiva jornada bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, universidades, empresarios pyme y distintos sectores afectados por la crisis económica.

Este año, además de la UTEP, participarán de manera orgánica la CGT y las dos CTA. Los organizadores buscan que, al cumplirse diez años de la primera movilización de “Los Cayetanos”, la marcha se convierta en un relanzamiento de la resistencia a las políticas de ajuste.

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Como ocurre desde 2016, la peregrinación partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y finalizará en Plaza de Mayo. Aquella primera convocatoria, realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, reunió a cerca de medio millón de personas. Además de la marcha de San Cayetano, las organizaciones sociales ya diagramaron otras actividades para las próximas semanas.

Entre ellas figuran:

3 o 4 de agosto : Marcha Educativa impulsada por gremios docentes, que analizan convocar a un paro para el reinicio de las clases . Según la UTEP , podría realizarse un acto central en Plaza de Mayo .

Primera quincena de agosto : movilización al Consejo del Salario para reclamar un incremento del Salario Social Complementario y su actualización en función del salario mínimo.

Primeras semanas de agosto : protesta frente al Ministerio de Economía por el endeudamiento familiar, precedida por una campaña de difusión y volanteadas en estaciones ferroviarias y otros puntos de alta circulación.

2 de septiembre : encuentro entre trabajadores y empresarios afectados por las políticas económicas del Gobierno, en el marco del Día de la Industria.

Semana Social de la Iglesia: realización de actividades solidarias que servirán como antesala de una Marcha Federal, prevista para octubre, junto con un paro general que, por el momento, no fue convocado oficialmente por la CGT.

La dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, también cuestionó la gestión de La Libertad Avanza y afirmó que el Gobierno “sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores”.

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Sostuvo que “el modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda”, y criticó que, mientras “los funcionarios se enriquecen”, el presidente Javier Milei “celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

En paralelo, las organizaciones sociales siguen con atención la futura visita del papa León XIV a la Argentina, los dirigentes consideran que una eventual llegada del Pontífice podría convertirse en una nueva instancia de movilización y sostienen que su mirada sobre la realidad social “va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.

CS/ff