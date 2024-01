Presentación de "Manifiesto por un derecho de izquierda"

Este martes, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella presentó su libro "Manifiesto por un derecho de izquierda", un libro que delinea la forma y el contenido de un derecho capaz de asegurar el gobierno de las mayorías sin sacrificar las libertades individuales y de velar por las condiciones materiales que garanticen un piso de dignidad para todos.

El encuentro se trató de una actividad libre y gratuita que se desarrolló a las 19hs en la Librería del Fondo, ubicada sobre la calle Costa Rica al 4568 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del mismo también participó el periodista Jorge Fontevecchia y la investigadora especializada en ciencias sociales Claudia Hilb.

Gargarella comenzó la presentación leyendo una carilla y media de su libro, a modo de introducción, y luego le pasó la palabra a sus acompañantes.

"El libro me interesó de punta a punta", aseguró Hilb, quien expuso su experiencia leyendo la publicación del abogado y manifestó: "Debo decir que me siento muy cerca de este ideal, de imaginar a la democracia como una conversación entre iguales. Me siento muy cerca de la idea que recorre el libro".

Por su parte, Fontevecchia afirmó que "aunque parezca paradójico, el derecho debe ser de izquierda" y realizó un paralelismo entre la idea de igualdad y objetividad y añadió: "La objetividad es una construcción inalcanzable, como es inalcanzable la igualdad, pero son construcciones que nos permiten ir acercándonos a ese punto de referencia".

"¿El derecho es inevitablemente de derecha? ¿Es posible pensar un derecho de izquierda? ¿Qué tendría para decir sobre la propiedad privada, los piquetes, el castigo penal y la concentración del poder en pocas manos?", fueron las preguntas sobre las que se centró el debate entre los tres expositores.

En la descripción de su libro, Gargarella señaló: "Vincular el derecho con la ideología de izquierda suena casi provocativo o voluntarista, cuando, en realidad, debería ser natural y hasta obvio. ¿Acaso no es la Constitución un pacto entre iguales? ¿Y no es la máxima aspiración de las corrientes de pensamiento de izquierda lograr una distribución justa de los recursos, al servicio de una comunidad de sujetos libres e iguales?".

"Este manifiesto surge de la insatisfacción por el estado actual del mundo jurídico, conformado por normas creadas, aplicadas e interpretadas por unos pocos en su propio beneficio; por un conjunto de abogados ansiosos por poner sus vínculos y destrezas a disposición del poder; por un amplio cuerpo de docentes que enseñan un derecho que hace tiempo los aburre y sobre el cual han dejado de pensar de manera crítica", amplió.

Manifiesto por un derecho de izquierda

Entre otras cosas, el libro cuestiona: "¿Qué sería exactamente un derecho de izquierda? ¿Qué mirada tendría sobre temas cruciales como la propiedad privada, la protesta, el castigo penal, el valor del voto o de las consultas populares, la concentración del poder, o sobre una institución como el Senado? ¿Qué lecciones nos dejaron las revoluciones socialistas del siglo XX? ¿Cuáles son los equívocos o errores en los que la izquierda todavía incurre y que es necesario evitar o desarmar?"

"No hay duda de que el derecho nos debe todavía su mejor versión, y este manifiesto traza el camino para construirla", aseveró.

