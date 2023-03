En el mes del Día Internacional de la Mujer se continúan replanteando los roles de las mujeres en distintos ámbitos de la vida. Con la llegada de los Oscar 2023, Uno que se pone en el ojo de la tormenta es el cine.

Existen varios mecanismos mediante los que se juzga la brecha de género en la industria cinematográfica, uno de ellos es a través del Test Bechdel, el cual consiste en ciertos parámetros sobre personajes femeninos que una película debe cumplir para tener una mínima inclusión.

La falta de directoras nominadas al Oscar 2023 levanta críticas sobre el lugar de las mujeres en el cine

Según establece este Test, para que un film tenga representación femenina real, tiene que contar con algunos personajes mujeres, los cuales no deben girar específicamente en torno a un hombre. Es por ello que deben superar estas tres reglas claves:

Tiene que haber mujeres con nombre propio.

Deben hablar entre ellas.

El tema tiene que ser cualquier cosa que no sea un hombre.

Aunque parezca algo básico y fácil de cumplir, lo cierto es que actualmente varías películas no logran superar esta prueba. El año pasado, de las 10 películas nominadas a los Oscar, 4 de ellas no lograron pasar las tres sencillas condiciones.

"Me encontré como directora y quiero seguir dirigiendo"

Mientras que, si se realiza este test a la inversa, es decir aplicado a los personajes masculinos, se puede observar cómo prácticamente la totalidad de la industria cinematográfica cumple con los requisitos.

¿Cómo surgió el Test Bechdel?

El origen del Test Bechdel data de 1985 cuando Alison Bechdel, una historietista y activista, escribió lo que se convertiría en una de sus tiras más conocidas. En su cómic titulado “Unas lesbianas de cuidado” publicó un fragmento con los parámetros básicos de la prueba, titulado “The Rule”.

En la tira se puede observar a las dos personajes principales pasando por un cine, cuando una le pregunta a la otra si quiere entrar, a lo que ella responde: “Yo solo veo películas que cumplan con tres requisitos básicos. Tiene que tener al menos dos mujeres que hablen entre ellas sobre cualquier cosa que no sea un hombre”.

Bechdel ha aclarado que la idea de estas reglas que fueron retomadas mundialmente no son de ella, sino de su amiga Liz Wallace, a quien le otorga su crédito mencionándola justo debajo de la tira cómica.

"The Rule" tira de cómic en “Unas lesbianas de cuidado” de Alison Bechdel

Aunque para algunos este test suena “ridículo”, lo cierto es que se encuentra apoyado por cineastas e incluso basado en una reconocida escritora, siendo que la historietista admitió que se inspiró en “Una habitación propia” de la autora Virginia Woolf.

En este texto, Woolf hace un ensayo feminista donde habla de la mujer y la literatura. En la obra menciona la limitada representación femenina en la literatura, y como la mayoría de los personajes femeninos se construyen en torno a los hombres.

Bechdel rescata esta apreciación de Woolf y la traslada a la industria del audiovisual. Poniendo de manifiesto la falta de tramas femeninas (independientes al personaje varonil) en la producción de cine y series, frente a una preponderante visión masculina.

La eterna vigencia de Virgina Woolf

Con el paso del tiempo, distintas críticas y activistas feministas modificaron los parámetros. De esta forma, agregaron que las mujeres debían tener nombre, considerando que si un personaje no lo tiene es porque no es relevante.

Además, distintas mujeres de la industria, como actrices, guionistas y directoras, buscaron incorporar nuevas reglas al test, como que la conversación debe durar más de un minuto o que la protagonista no acabe muriendo complicando el arco narrativo masculino, aunque ninguna logró un gran consenso.

El Test Bechdel no mide el "feminismo" de una película

El test no es una prueba que se realiza como un cálculo matemático para ver qué nivel de perspectiva de género posee una película. Lo que permite esta prueba es ver hasta cierto punto cuanta representación femenina existe y cuanta gira en torno a los hombres.

Mujeres en el cine argentino: un libro recoge las vivencias, inequidad y conquista de derechos en la industria audiovisual

No necesariamente que un film apruebe este test significa que este sea inclusivo, ya que la conversación pudo haber sido banal o contar con una historia sexista por detrás. De igual manera, que una película no pase la prueba no significa exactamente que no pueda tener una narrativa inclusiva.

Algunos espectadores argumentan que la falta de diálogo se debe a que esas películas tienen a un hombre como personaje central, lo que lleva a cineastas feministas a argumentar que se esto se debe a la falta de roles protagonistas femeninos en el cine.

Un estudio reciente del portal de estadísticas alemán Statista, sostiene que en 2022 apenas el 38% de los personajes principales fueron mujeres, mientras que la cantidad de hombres en papeles con más de una escena e instrumentales para el desarrollo del film superó el 60%.

Tres películas ganadoras del Oscar

Con el Test de Bechdel y las estadísticas de la figura femenina en la industria cinematográfica no se pretende eliminar el protagonismo masculino por completo, sino balancear la representación de géneros.

A pesar de ello, el test no es suficiente para conseguir medir las desigualdades en el cine, ya que para ello es necesario análisis mucho más profundos, considerando otras estadísticas y elementos de la narrativa.

Kirsten Dunst protagonizando "El poder del perro"

¿Qué películas nominadas al Oscar 2023 aprueban el Test Bechdel?

De las cintas nominadas a Mejor Película en los Oscars 2023, sólo tres no logran pasar el test. Cabe destacar que, por más que siete superen la prueba, solo tres películas están protagonizadas por mujeres y la gran mayoría cuenta con más personajes masculinos que femeninos en sus repartos.

Sin novedad en el frente: no cumple con ninguna de las tres reglas del test. Ni una mujer tiene líneas en la película y los personajes femeninos solo cuentan con roles secundarios o extras.

no cumple con ninguna de las tres reglas del test. Ni una mujer tiene líneas en la película y los personajes femeninos solo cuentan con roles secundarios o extras. Almas en pena de Inisherin: cumple con la prueba. Cuenta con dos personajes femeninos con nombre, Siobhan y Mrs. McCormick y mantienen una conversación que no es sobre hombres.

cumple con la prueba. Cuenta con dos personajes femeninos con nombre, Siobhan y Mrs. McCormick y mantienen una conversación que no es sobre hombres. Avatar: el sentido del agua: no logró superar el Test Bechdel, aunque cumple con dos de los tres requisitos. En el film se pueden encontrar distintos personajes femeninos que interactúan entre sí, aunque es sobre Jake, el protagonista.

no logró superar el Test Bechdel, aunque cumple con dos de los tres requisitos. En el film se pueden encontrar distintos personajes femeninos que interactúan entre sí, aunque es sobre Jake, el protagonista. Elvis: no pasó la prueba, cumpliendo solo con una de las tres reglas. Si bien el film cuenta con varios personajes femeninos con nombres propios, ninguna de ellas interactúan entre sí.

no pasó la prueba, cumpliendo solo con una de las tres reglas. Si bien el film cuenta con varios personajes femeninos con nombres propios, ninguna de ellas interactúan entre sí. Todo a la vez en todas partes: otra de las películas que pasa el test. Esta cinta cuenta con cuatro personajes femeninos con nombres, los cuales interactúan entre sí sobre cuestiones como la vida y las relaciones que las unen.

A días de la entrega de los Premios Oscar 2023: dónde ver las películas nominadas

Los Fabelman: la tercera película que cumple con los parámetros de Bechdel. Presenta varios personajes con nombre los cuales incluso llegan a tener un desarrollo en la historia.

la tercera película que cumple con los parámetros de Bechdel. Presenta varios personajes con nombre los cuales incluso llegan a tener un desarrollo en la historia. Tár: la segunda cinta protagonizada por una mujer también supera la prueba. Al ser una historia centrada en Lydia, el personaje se relaciona constantemente con otras mujeres que cuentan con nombre propio.

la segunda cinta protagonizada por una mujer también supera la prueba. Al ser una historia centrada en Lydia, el personaje se relaciona constantemente con otras mujeres que cuentan con nombre propio. Top Gun: Maverick: esta es una de las más polémicas ya que cumple con el test, por más que muchos la consideran una película mayormente “masculina”. Dos personajes femeninos, madre e hija, tienen pequeñas conversaciones sobre tareas y otras cosas.

esta es una de las más polémicas ya que cumple con el test, por más que muchos la consideran una película mayormente “masculina”. Dos personajes femeninos, madre e hija, tienen pequeñas conversaciones sobre tareas y otras cosas. El triángulo de la tristeza: otro de los films que cumple con las reglas básicas de Bechdel. Esta película cuenta con varios personajes femeninos los cuales se relacionan en reiteradas ocasiones sobre diversos temas, más allá de hombres.

otro de los films que cumple con las reglas básicas de Bechdel. Esta película cuenta con varios personajes femeninos los cuales se relacionan en reiteradas ocasiones sobre diversos temas, más allá de hombres. Ellas hablan: al ser una película protagonizada principalmente por mujeres, esta cinta supera el Test Bechdel de manera sencilla. Cuenta con mayoría de personajes femeninos, los cuales conversan sobre varias temáticas, como la fe.

Se espera que la tendencia de películas con mayor inclusión de personajes y trabajadoras femeninas aumente, ya que se estipula que a partir de la 96° edición de los Oscar, en 2025, se implementen nuevas medidas para que sea requisito cumplir con al menos dos de los tres estándares para ser nominados en nuevas categorías.

Serán cinco nuevas ternas que buscarán promover el aumento de la representación de las minorías en la pantalla y en la producción final. Estas serán: “Representación en pantalla”, “Temas de Narrativas”, “Liderazgo Creativo y Equipo de Proyecto”, “Acceso a la Industria y Oportunidades” y “Desarrollo de la Audiencia”.

Vuelve al cine la película más nominada en esta edición de los Oscar

10 películas famosas que no pasan el Test Bechdel

Desayuno con diamantes (Beakfast at Tiffany´s)

Vértigo

Trilogía original de Stars Wars

El Padrino, parte I

Cuando Harry conoció a Sally

Regreso al futuro (Back to the Future)

Gladiator

Todas las películas de James Bond

Toy Story

Avatar

Trilogía de “El Señor de los Anillos”

La saga de Piratas del Caribe

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y las reliquias de la muerte II

El caballero oscuro

Iron Man

Los Vengadores

RV / ED