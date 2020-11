Video: una ballena casi "devora" a dos mujeres

Noticias Relacionadas Amplían parque nacional para avistaje de fauna patagónica

Mientras dos mujeres practicaban kayak en las costas de California, casi son devoradas por una ballena. En el video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver el momento justo en que las jóvenes son embestidas por el cetáceo, que las sumerge por unos segundos.

Julie McSorley y Liz Cottriel lograron escapar del inesperado ataque de la ballena y contaron su experiencia de haber quedado sumergidas en el agua durante unos segundos.

Tras el insólito incidente y recuperar sus kayaks, las mujeres salieron ilesas y pudieron volver a la playa por sus propios medios. En el lugar se encontraban otras personas que practicaban diferentes deportes acuáticos.

"Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: '¡Oh, no! Está demasiado cerca'. Cuando me di cuenta estaba en el agua", contó McSorley, sobre la odisea vivida en Ávila Beach. "Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima", agregó, por su parte, su amiga Liz.

Sin salir del estado de shock, las jóvenes contaron que en el incidente solo perdieron las llaves del auto.