Luis Juez: "Los argentinos no quieren que les roben pero votan a ladrones"

Luis Juez visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil y se refirió al silencio de Mauricio Macri como líder de la oposición. "A mí no me parece que sea bueno para él, y mucho menos para el espacio", aseguró ante los estudiantes de Periodismo.

El diputado y ex senador cuestionó las operaciones de inteligencia y afirmó que "no sirven para nada". También dudó sobre la existencia de una mesa judicial durante el macrismo y aseguró que Macri debe responder las acusaciones. "Los argentinos no quiere que le mientan pero votan a estafadores. No quieren que los engañen pero votan a embusteros", aseguró Juez en la materia Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret.

—¿Qué piensa tiene sobre el silencio de Mauricio Macri?

—Una cagada. Si yo si tuviera el 41 por ciento de los votos en la Argentina, estaría chicaneando, no sabes cómo. Sabes cómo le pegaría de punta. Pero cada uno elegí la estrategia. Vos te propones, la gente te vota y después te convertís en Bernardo, el asistente del Zorro. A la gente le gustaría que marque la cancha. Hay que reconocer que el 41 por ciento de los votos lo sacó Mauricio Macri. No lo sacó Luis Juez. A mí no me parece que sea bueno para él y mucho menos para el espacio. La gente te sube y te baja. Y si te sube te ponen en un lugar para que vos asumas una responsabilidad. Si los votos no alcanzaron para ganar, por lo menos tienen que alcanzar para oponerte.

—¿Cuál es su opinión sobre el supuesto espionaje ilegal que se dio en el gobierno de Macri?

—Yo lo sufrí al espionaje cuando era senador nacional, para callarme la boca me inventaron que tenía cinco millones de dólares en una cuenta de la Isla Caimán. Toda la vida viví de mi profesión, ojala tuviera cinco millones de dólares. A los del servicio de inteligencia yo los haría mierda. Los sacaría cagando, no sirven para nada. Para lo que sirven es para saber quién sale son fulana, quién gorrea a fulano o no. En un país como el nuestro, que ha sufrido tantos atentados, no pudieron prever nada, así que sirven para nada. Sirven mucho más ustedes, futuros periodistas, que el servicio de inteligencia. Si Macri quiere dar respuesta porque lo denuncian de haber utilizado los servicios de inteligencia para espiar a un opositor, que dé respuesta. Y si tiene que dar respuestas judiciales, por ese tema, que dé respuestas judiciales

—¿Usted considera que existía una mesa judicial durante el gobierno de Macri?

—Cuando fui embajador en Ecuador lo fui a recibir al Ministro de Justicia Germán Garabano. Le expliqué que tenía que aconsejarlo bien al Presidente. Le dije que no se deje comer el verso con los jueces de Comodoro Py. Que le pagan al poder político con prisiones preventivas. Que dictan 70 prisiones preventivas y no tienen huevos de profundizar la investigación. Déjalos en libertad hasta que tengamos la prueba y los condenemos, le aclaré. Y cuando estén condenados pidamos la presión efectiva como corresponde. Ni pelota me dieron y está pasando todo lo que yo anuncié. Vos no podés tener un tipo preso con prisión preventiva toda la vida. No es justo, no corresponde. Vos tenés que tratar de arbitrar los medios, si es culpable condenarlo y sino es culpable ponelo en libertad. Yo no sé si existía o no existía una mesa judicial. Si existía era de pésimo nivel fíjate los resultados: están todos en libertad. Los jueces federales son lo más maleable que tiene la democracia. Viste como son los jueces federales, tiene más cintura que Maradona en el Mundial del 86, hoy están con vos mañana con fulano, están siempre en el poder.

—Usted renunció a la Cámara de Diputados de su provincia cuando se aumentaron el sueldo. Cuando fue intendente de Córdoba congeló los sueldos durante cuatro años. ¿Esperaba un gesto igual del Presidente cuando la gente pedía que se baje los sueldos a los dirigentes políticos?

—Es un momento para estar al lado de la gente. Pero no me dio bola nadie. Los argentinos no quieren que le roben pero votan a ladrones. No quieren que le mientan pero vota a estafadores. No quiere que lo engañen pero vota a embusteros. La respuesta que dio el Presidente no corresponde. Una respuesta estúpida. Era un momento, en donde, con un gesto así, quedamos como Gardel con la gente. Pero no. Sacarle un billete a un diputado es más difícil que sacarle una muela a un dogo con una tenaza.

—¿Quiere agregar algún comentario final para cerrar la entrevista?

—Ustedes están estudiando la carrera de Periodismo y tienen que comunicar la verdad. No importa si son hinchas de Talleres o de Belgrano, si son radicales o peronistas. La verdad objetivamente, la verdad. Nosotros necesitamos periodistas comprometidos con la verdad, no con las operaciones. Ustedes no saben el miedo, el pánico que le tienen los políticos a ustedes. Ven un micrófono y tiemblan, porque tienen el culo sucio, entonces van a saber que son buenos periodistas cuando lo hacen transpirar al negro que tienen al frente. No pierdan ese compromiso con la verdad. No lo pierdan nunca.

Por Yanina Passarello y Nadia Brizuelas.

Estudiantes de primer año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil.