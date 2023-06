La tiktoker e influencer mendocina Guadalupe Coria tuvo una cita romántica fallida luego de que su novio la llevara a comer "choris abajo del puente" en la ciudad de Godoy Cruz para festejar juntos que cumplían un mes más en pareja. Sin embargo, la propuesta no fue del agrado de la joven, quien compartió su descontento en un video de TikTok.

En los primeros segundos del video se puede ver al chico caminando emocionado hasta el lugar, mientras que ella lo filma y desde un principio le aclara que no quiere ir. De fondo se escucha el estribillo "dale vieja, dale", de la reconocida canción de Ulises Bueno.

"Yo no quiero", advirtió la joven al inicio de la grabación y acto seguido se puso en primer plano y contextualizó: "Quizás es algo que nunca hemos contado, pero en Mendoza hay un destino gastronómico bastante buscado que son los choris abajo del puente".

En concreto, el puesto que vende choripanes en dicho lugar se llama "Choris Matilde, de Abajo del Puente" y es muy popular en la zona. Incluso ha sido visitado por el influencer Santiago Maratea, quien aseguró que era uno de sus lugares preferidos en Mendoza.

Acto seguido, el novio de la influencer Coria compró dos choripanes y pasó a sentarse en una mesa con su pareja, momento en el que ella continuaba filmando y aprovechó para lanzar una frase lapidaria: "¿Puede ser amor que me hayas traído acá? Es el peor cumple mes de la vida".

"No hay normas de higiene, no hay bromatología, solo hay huevo y corazón", disparó luego la joven volviendo al primer plano. El particular video no tardó en volverse viral y en menos de 24 horas obtuvo casi 80 mil reproducciones y más de 5 mil likes.

Asimismo, los comentarios no tardaron en llenarse de usuarios opinando sobre el tema, entre estos destacaron aquellos que "advirtieron" al chico para que dejara la relación.

"Hermano no es la indicada!"; "Corré que ahí no es!" y "Salí de ahí maravilla!" son algunos de los avisos que recibió el novio de la influencer, a la cual también le cuestionaron: "¿Cómo no te van a gustar si son los choris más ricos de Mendoza?".

