Bautista Lena: "Hacemos personajes muy estereotipados y eso los vuelve muy graciosos"

Estuvieron durante tres meses el año pasado en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) y ahora vuelven airosos y renovados. Desde hoy 4 de enero a las 22.15, Yo no Quiero Hacer Stand Up vuelve a presentar en la Sala Neruda para hacernos reír sin parar: tres actores desocupados, que detestan el género del Stand Up, terminan sobre un escenario desarrollando desopilantes monólogos de humor, mientras un productor un tanto particular intenta llevar adelante la función. La obra y el show se entremezclan, rompiendo todos los estándares conocidos del género. Ellos son Bautista Lena, Facundo Gambandé, Andrés Pomiro e Imanol Rodríguez, quienes se pusieron a las órdenes de Mechi Bove para convertir su obra de teatro protagonizada por cuatro mujeres en una sucesión de ocurrencias, monólogos incluidos, que ponen de manifiesto el universo masculino. Esta revelación la hizo Bautista Lena en una entrevista vía Zoom, en la que también detalla el proceso que llevan con este nuevo estreno, con parte del elenco renovado y un regreso "a pedido del público":

"En la obra sólo hay cuatro personajes, entre ellos tres amigos actores a los que no les gusta hacer stand up y los llevan medio engañados para hacerlo igual. En el medio de esa problemática, cada uno tiene su monólogo -revela el actor-. Estamos ensayando desde hace un mes; los personajes están un montón en la obra y hacer los monólogos tan largos da trabajo y requiere mucho ensayo. Estamos muy contentos con agarrar la temporada de verano y estrenar ya. Los personajes son muy estereotipados (como se puede ver en la foto) y eso los vuelve muy graciosos; es donde se encuentra la mayor identificación con lo que dicen es justamente en los monólogos. El texto tiene un laburo magistral de Mechi, y su idea, porque los hizo súper reales".

Ahora los podemos volver a ver y disfrutar cada los jueves en este horario tan cómodo para después de la cena, en una sala maravillosa como la Neruda, y ambientados con la música de Mauro Garcia Barbe, la escenografía y vestuario de Vanesa Abramovich y la producción de MGB. Encontrá acá más info sobre las entradas