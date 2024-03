Residente vuelve a cantar en nuestro país con su disco más honesto

En medio del impacto musical de su último material que incluye grandes colaboraciones, Residente anunció su regreso a la Argentina como parte de su gira Las Letras Ya No Importan. El puertorriqueño, considerado una leyenda para la cultura, se prepara para recorrer Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El multipremiado artista René Pérez Joglar, más conocido como Residente, llegará este año a Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico con su nueva gira de conciertos y las canciones de su último material.

En un regreso altamente esperado visitará la Argentina en el mes de septiembre para deslumbrar con su incomparable presencia sobre el escenario. El público de René no para de crecer alrededor del globo y nuevas camadas de fans van sumándose a la propuesta de este compositor que expresa con crudeza y belleza nuestra realidad, logrando contar historias necesarias y siempre movilizantes. La fecha en Argentina será el 27 de septiembre en el Movistar Arena (Humboldt 450. CABA) y acá podés encontrar más info sobre las entradas



El legendario rapero, compositor, productor, cineasta, visionario, activista y actor latino, que marcó a toda una generación de artistas, fiel a su esencia continúa sorprendiendo y generando proyectos potentes que dan la vuelta al mundo y generan una repercusión absoluta. El disco Las Letras Ya No Importan cuenta con 23 temas, en los que se incluyen colaboraciones con artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano. Entre otros lanzamientos recientes están allí This Is Not America, René, Quiero Ser Baladista con Ricky Martin, Problema Cabrón con WOS, Ron En El Piso y el más reciente 313, homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana que falleció.