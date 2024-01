Shows internacionales: Morrissey cancela, Nick Carter posterga

Algunos por el éxito de otros trabajos, otros por problemas de salud, lo cierto es que surgieron anuncios de reprogramaciones o directamente la suspensión de shows internacionales. Esperemos que sean los únicos. Morrissey y Nick Carter son los protagonistas de esta nota:

Morrissey

Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica. Por este motivo, su presentación en Buenos Aires pautada para el 17 de febrero en el Movistar Arena no se llevará a cabo. El comunicado indica; “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zurich”, se informó desde sus redes sociales.

Para esta propuesta comenzó el proceso de devolución de entradas:

Si la compra fue realizada con Tarjeta de Crédito/ Débito, se hará el reintegro directamente a la tarjeta con la que se efectuó la compra. En las de crédito, el reintegro se verá reflejado en el próximo resumen, dependiendo de la fecha de cierre. Con débito el reembolso aparecerá en la cuenta bancaria asociada. Este proceso podría tomar entre 7 y 10 días hábiles.​ Importante: se va hacer la devolución del total del importe. Pero hay que tener en cuenta que los medios por los que se realiza la devolución del costo de las entradas y el costo de servicio son diferentes, razón por la cual los tiempos de devolución son distintos.​​​​​​​

Nick Carter

Debido al gran éxito que está alcanzando el tour de los Backstreet Boys por el mundo, del cual Nick Carter es un miembro importante y activo, la banda agregó nueva fechas y Carter decidió reprogramar su presentación en la Argentina para no faltar al encuentro con sus fieles seguidores en nuestro país. Y además agregó un acústico en Pilar. Así cantará el 2 de marzo en el Cine Teatro Gran Pilar (San Martín 657) y el 3 estará finalmente en el C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA), con Pulso Crítico como banda invitada.

Las entradas del show cancelado en enero serán válidas para la nueva fecha del 3 de marzo, donde el popular integrante de una de las boy bands más icónicas desde los años '90 llegará a nuestro país en el marco de la gira “Who I Am”. A finales de este año, Carter se embarcó en esta gira en solitario por Norteamérica, que sigue al lanzamiento de su nuevo sencillo “Superman”. En 2023, Carter hab{ia terminado otra gira masiva con los Backstreet Boys, “The DNA World Tour”, pero fue tal el éxito que debieron agregar más presentaciones entre esto y la serie de conciertos de la banda “Backstreet's Back at the Beach Cancún” que se llevará a cabo en abril de este año..