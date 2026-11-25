Se acerca el final de 2026, y a lo largo del año, distintos artistas internacionales y referentes de la escena urbana argentina y latinoamericana presentaron nuevos trabajos que encontraron su lugar en las plataformas digitales. Hubo regresos esperados, colaboraciones que reunieron a grandes figuras y canciones que llegaron para renovar las playlists. Con ese recorrido como punto de partida, estos son algunos de los lanzamientos destacados de 2026, organizados según su fecha de estreno.

Enero: "I Just Might", de Bruno Mars

Bruno Mars

El año comenzó con el regreso solista de Bruno Mars. El cantante estadounidense publicó "I Just Might" el 9 de enero, una canción con influencias del funk y la música disco que anticipó su álbum "The Romantic". El lanzamiento tuvo una recepción destacada: debutó en el primer puesto del Billboard Hot 100 y se convirtió en el primer sencillo de su carrera en ingresar directamente en esa posición.

Febrero: "Something Serious", de Bruno Mars

Bruno Mars

Bruno Mars volvió a aparecer en la selección de febrero con "Something Serious", una de las canciones incluidas en "The Romantic", su cuarto álbum de estudio, que llegó a las plataformas el 27 de febrero. Con una sonoridad que combina elementos del soul y el pop, el tema formó parte de una nueva etapa musical para el artista, que regresó a su discografía solista después de varios años.

Marzo: "Qué ganas de comerte", de María Becerra, Jere Klein, Lucky Brown y XROSS

María Becerra

La música urbana argentina también tuvo su lugar durante los primeros meses del año. El 26 de marzo, María Becerra presentó "Qué ganas de comerte", una colaboración junto a los artistas chilenos Jere Klein y Lucky Brown, con producción de XROSS. La canción apostó por una base de reggaetón y reunió a referentes de distintas escenas de la música urbana latinoamericana.

Irán ejecutó 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y sus músicos por actuar sin velo

Abril: "AL GOLPITO", de Quevedo y Nueva Línea

Quevedo | Crédito: Europa Press

Abril tuvo espacio para Quevedo que se unió a Nueva Línea para presentar "AL GOLPITO", una colaboración que combinó los sonidos urbanos con una propuesta vinculada a la música popular. Aunque su videoclip oficial llegó en julio, el lanzamiento original de la canción corresponde a abril.

Mayo: "Hate that I made you love me", de Ariana Grande

Ariana Grande

Ariana Grande volvió a ocupar un lugar central en la escena pop con "hate that i made you love me", publicado el 29 de mayo. El sencillo anticipó su álbum "petal" y mostró una nueva composición de la artista junto a sus colaboradores habituales. La canción también tuvo un importante recorrido comercial y alcanzó el primer puesto del ranking británico de sencillos.

Junio: "BZRP Music Sessions, vol. 42/66", de Bizarrap y Myke Towers

Bizarrap y Myke Towers

Bizarrap volvió a sorprender con una colaboración internacional. El 25 de junio presentó junto a Myke Towers la "BZRP Music Sessions, vol. 42/66", un lanzamiento que llegó acompañado por "BOOBYTRAP". La colaboración despertó especial expectativa entre los seguidores porque retomó una historia musical que había comenzado a generar rumores varios años antes.

Julio: "BESITO", de Judeline

Judeline | Crédito: Wikipedia

La artista española Judeline presentó "BESITO" el 1 de julio. El sencillo apostó por una combinación de sonidos electrónicos y urbanos, con una estética nocturna que acompañó su propuesta audiovisual. La cantante, que también formó parte de la programación de Lollapalooza Argentina 2026, continuó así ampliando su presencia en la escena musical internacional.

Agosto: "BbY WOW", de KAROL G, Judeline y rusowsky

Karol G

Una de las colaboraciones más llamativas del segundo semestre reunió a KAROL G, la española Judeline y el productor rusowsky. "BbY WOW" llegó a las plataformas el 7 de agosto y combinó diferentes influencias dentro del pop y la música urbana. El tema tuvo un recorrido destacado en los rankings y llegó al primer puesto de las listas de éxitos españolas.

Abel Pintos cerró con música la celebración por los 50 años de Noticias

Septiembre: "Agua", de Maluma y Shakira

Maluma y Shakira | Crédito: Cedoc Perfil - CARAS

Dos de las figuras más reconocidas de la música colombiana volvieron a compartir un lanzamiento. Maluma y Shakira estrenaron "Agua" el 17 de septiembre, su cuarta colaboración musical. El tema recuperó la química artística entre ambos, que ya habían trabajado juntos en canciones como "Chantaje", "Trap" y "Clandestino". En Argentina, la canción alcanzó el tercer puesto del Billboard Hot 100.

Octubre: "BODYPAINTING", de Emilia

Emilia Mernes

Emilia presentó "BODYPAINTING" el 29 de octubre, una canción que marcó el comienzo de una nueva etapa artística. Con una propuesta pop que explora la sensualidad, el deseo y la autoexpresión, la cantante argentina mostró una evolución en su identidad musical. El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip que reforzó la estética de esta nueva era.

Noviembre: "BIGOTAZO", de Callejero Fino y Lea in the Mix

Callejero Fino

La música urbana argentina volvió a aparecer en la selección de noviembre con "BIGOTAZO", la colaboración entre Callejero Fino y Lea in the Mix, publicada el 16 de noviembre. Con una propuesta breve y bailable, el lanzamiento se sumó a los estrenos que marcaron el cierre del año y mantuvo presente el sonido urbano local.

Aunque noviembre está llegando a su fin, todavía queda diciembre para sumar nuevos lanzamientos y sorpresas. El último mes del año puede traer colaboraciones inesperadas, canciones que se conviertan en éxitos de verano y regresos de artistas que todavía tienen novedades por presentar.