Con pronósticos que anticipan precipitaciones severas, suelos saturados y una posible crecida en la cuenca del Paraná, la provincia de Buenos Aires decidió acelerar el paso antes de que desborde el agua. Este viernes, Axel Kicillof convocó a 15 jefes comunales para poner en marcha un refuerzo operativo frente al fenómeno de El Niño y marcar distancia con la Casa Rosada, a la que desde su gabinete acusaron de abandonar el financiamiento internacional para este tipo de contingencias.

| Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Acompañado por los ministros Daniela Vilar (Ambiente), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad), el mandatario repartió 36 kits diseñados para que los distritos respondan sin demoras ante temporales. Cada paquete incluye motobombas, generadores eléctricos, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura, motoguadañas e indumentaria de protección, un combo pensado para despejar calles, asistir evacuados y drenar las zonas más complicadas.

Gabriel Katopodis | Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Durante el encuentro, donde también participó el titular provincial de Defensa Civil, Fabián García, se exhibió una Estación Meteorológica Automática que permite consultar datos climáticos en tiempo real y de acceso libre. La administración bonaerense ya opera 22 de estos dispositivos y proyecta sumar otros 13 en la cuenca del río Reconquista, al tiempo que presentó la guía "Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones" para estandarizar protocolos.

Javier Alonso | Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Kicillof explicó que la iniciativa busca unificar criterios y profundizar la articulación con bomberos y equipos de emergencia: "Ante las previsiones, debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas: desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil", señaló.

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Cruces por los fondos y obras bajo presión

El tono de la jornada dio lugar a un fuerte reclamo político cuando tomó la palabra Daniela Vilar. Tras advertir que los diagnósticos anticipan un episodio climático intenso en todo el país, la ministra de Ambiente cuestionó la falta de respaldo federal: "Ante la ausencia total del Gobierno nacional, que no firmó ninguno de los proyectos para obtener el financiamiento internacional que permita abordar este fenómeno, desde la Provincia venimos trabajando fuertemente para gestionar esta situación de manera colaborativa y con políticas públicas de acompañamiento a los municipios".

| Crédito: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Por su parte, Katopodis admitió las dificultades económicas actuales pero ratificó la continuidad de los trabajos estructurales en los distintos partidos. "Estamos atravesando un año muy difícil, pero tenemos la decisión de sostener las obras hidráulicas y de drenaje que son fundamentales para prevenir inundaciones y proteger a las comunidades", señaló el ministro de Infraestructura, quien pidió mantener activa la agenda conjunta con cada distrito.

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Mapas de riesgo para los 135 municipios

La estrategia provincial no se limita a la entrega de maquinaria, sino que abarca también acciones preventivas en áreas rurales y una planificación territorial distrito por distrito. Según detalló el titular de Seguridad, Javier Alonso, el trabajo coordinado con las comunas, los cuarteles de bomberos y los comandos unificados permitió detectar indicadores de amenaza específicos y diseñar planes de gestión de riesgo para los 135 municipios bonaerenses.

De la actividad formaron parte las intendentas Myriam Mongay (Lezama), Mariel Fernández (Moreno) y la jefa comunal interina María Teresa Ricci (Benito Juárez), junto a sus pares Esteban Sanzio (Baradero), Fernando Moreira (General San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro), Arturo Rojas (Necochea), Sebastián Walker (Pila), Federico Achával (Pilar), Mauro Poletti (Ramallo), Román Bouvier (Rojas), Juan Andreotti (San Fernando) y Cecilio Salazar (San Pedro).

TC/MSS