Un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales terminó con 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas en 16 países. Se trata de la séptima fase de "Aliados por la Infancia", una iniciativa coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones (CIJ), que contempló 125 objetivos de investigación.

En la Argentina se realizaron 55 procedimientos en distintas jurisdicciones, con un saldo de 35 detenidos y el secuestro de más de 1800 dispositivos de almacenamiento. Más de la mitad de los arrestos registrados en el país se concentraron en la Ciudad de Buenos Aires.

Aliados por la infancia VII | Crédito: Facebook

Explotación sexual virtual: un delito para el que destinan cada vez menos presupuesto

En territorio porteño se llevaron adelante 20 allanamientos, que dejaron 18 detenidos. También hubo siete procedimientos en Santa Cruz, con seis arrestos; cuatro en Santa Fe, con dos detenidos; y cuatro en Misiones, con tres. En Córdoba se realizaron tres operativos, que terminaron con dos personas detenidas.

Aliados por la infancia VII | Crédito: Facebook

El despliegue nacional incluyó, además, tres procedimientos en Jujuy; dos en la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Mendoza; y uno en Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. En estas últimas jurisdicciones también se registraron detenciones en Salta, Mendoza, Chaco y Santiago del Estero.

La operación se desarrolló de manera simultánea en Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile, además de la Argentina. Entre los resultados informados en el exterior se contabilizaron cuatro detenidos en España, dos en Panamá y Uruguay, y uno en México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Puerto Rico. En esos procedimientos fueron identificadas y rescatadas las 11 víctimas.

Cómo funcionó la investigación internacional

"Aliados por la Infancia" busca fortalecer la cooperación entre organismos de investigación y justicia de distintos países para detectar y perseguir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil. También apunta a identificar posibles agresores, proteger a las víctimas y reunir evidencia digital para los procesos penales.

El mecanismo de trabajo contempla el intercambio de información entre las jurisdicciones participantes y el uso de herramientas tecnológicas para detectar usuarios vinculados con la distribución de ese material en redes P2P. Entre ellas se encuentran ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y CPS (Child Protection System). También se utilizan reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Cada país selecciona los objetivos de investigación de acuerdo con sus competencias y legislación, desarrolla las actuaciones correspondientes y adopta las medidas judiciales necesarias. Aunque las investigaciones mantienen su autonomía en cada jurisdicción, los procedimientos se coordinan para ejecutarse de manera simultánea.

Dos hombres fueron detenidos por presunta distribución de imágenes de abuso sexual infantil

El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que desde el Ministerio Público Fiscal se impulsó de manera permanente la cooperación internacional e interjurisdiccional.

"Contamos cada vez con más pedidos de colaboración de distintas provincias y también de informes de otros países", señaló. Según explicó, esa articulación permite agilizar el trabajo y construir redes de conexión entre los organismos. "El resultado de esto es justamente el producto de tener todas estas redes consolidadas y aceitadas", concluyó.

MSC/ML