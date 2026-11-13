A 35 años de "Black or White": el récord televisivo de Michael Jackson y la técnica visual que revolucionó la música

Michael Jackson buscó transmitir la idea de que el color de piel, el origen y las diferencias culturales no deberían ser motivos de división entre las personas con "Black or White", una canción que, a 35 años de su lanzamiento, continúa siendo uno de los temas más representativos de su compromiso artístico con los mensajes sociales. El sencillo salió el 11 de noviembre de 1991 y formó parte de "Dangerous", su octavo álbum de estudio.

Compuesta por Jackson junto al productor Bill Bottrell, la canción combinó elementos del pop, el rock y el rap para construir un mensaje que cuestionaba los prejuicios raciales. A través de su letra, el artista planteó que las diferencias físicas no deberían establecer barreras entre las personas y que la identidad de alguien no puede reducirse al color de su piel.

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El lanzamiento también marcó una nueva etapa musical para el cantante. "Dangerous" llegó después de "Bad" (1987) y mostró una búsqueda sonora diferente, con una producción que incorporó nuevos colaboradores y una mayor presencia de guitarras y ritmos contemporáneos. "Black or White" fue elegido como el primer sencillo del disco y rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

Su impacto quedó reflejado en los rankings, ya que alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100 el 7 de diciembre de 1991 y permaneció allí durante siete semanas consecutivas. También llegó a los primeros puestos de las listas de distintos países, entre ellos Reino Unido, Australia y Canadá.

El videoclip de "Black or White": un recorrido por distintas culturas

Black or White - Michael Jackson | Crédito: Captura de video

El 14 de noviembre de 1991, apenas tres días después del lanzamiento del sencillo, Michael Jackson presentó el videoclip de "Black or White", dirigido por John Landis, el mismo realizador que había trabajado con el cantante en "Thriller". La producción, de aproximadamente 11 minutos en su versión extendida, llevó el mensaje de la canción a otro nivel: a través de la danza y las imágenes, mostró la diversidad cultural como un punto de encuentro.

A lo largo del video, Jackson aparece junto a bailarines de distintas partes del mundo. Las escenas incorporan representaciones de culturas africanas, camboyanas, indígenas norteamericanas y rusas, entre otras. En lugar de limitarse a mostrar diferentes tradiciones, el cantante comparte sus coreografías y se integra a los distintos escenarios, reforzando la idea de que la música puede funcionar como un lenguaje común.

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La producción también contó con la participación de figuras reconocidas del espectáculo. Macaulay Culkin y George Wendt aparecen en la secuencia inicial, mientras que la modelo Tyra Banks forma parte de uno de los momentos más recordados del videoclip. También hay una aparición de los personajes Bart y Homero Simpson, que se sumaron a la propuesta audiovisual.

Uno de los recursos más innovadores fue la secuencia final conocida como morphing, en la que los rostros de hombres y mujeres de distintas edades y etnias se transforman unos en otros. El efecto visual, novedoso para la época, reforzó la idea central de la canción: las diferencias físicas no deberían convertirse en motivos de separación. Según Guinness World Records, el estreno del videoclip fue visto por unos 500 millones de personas en 27 países, un récord para una presentación televisiva de este tipo.

Las otras canciones con las que Michael Jackson transmitió mensajes sociales

Black or White - Michael Jackson | Crédito: Captura de video

"Black or White" no fue la única canción en la que Michael Jackson abordó problemáticas que atravesaban a la sociedad. A lo largo de su carrera, el artista utilizó la música para hablar de desigualdad, solidaridad, discriminación y cuidado del medioambiente. Uno de los ejemplos más conocidos es "Man in the Mirror" (1988), en la que propuso que el cambio social también comienza con una transformación individual. Su videoclip acompañó esa idea con imágenes de pobreza, conflictos y figuras que marcaron la historia contemporánea.

Otro caso fue "Heal the World" (1992), una canción que puso el foco en la solidaridad, la paz y la protección de los niños. El tema trascendió el álbum "Dangerous" y dio nombre a la fundación que Jackson creó para impulsar iniciativas humanitarias. Años después, con "Earth Song" (1995), el cantante amplió su mirada hacia la destrucción ambiental, el sufrimiento animal y las consecuencias de los conflictos humanos.

En 1996, Jackson volvió a abordar la discriminación y los abusos de poder con "They Don't Care About Us". La canción, incluida en el álbum "HIStory", tuvo un tono más confrontativo y cuestionó las injusticias sociales. Sus videoclips, dirigidos por Spike Lee, fueron filmados en Brasil y en una prisión, y acompañaron una de las denuncias más directas de su repertorio.

A 35 años de la publicación de "Black or White", su mensaje permite recuperar una dimensión de Michael Jackson que excedió los escenarios y los récords musicales. Con una canción que llegó a millones de personas y un videoclip que convirtió la diversidad cultural en su principal imagen, el artista dejó una reflexión sobre la igualdad que todavía interpela a distintas generaciones.

sc / ds