7 conceptos clave que dejó la exposición y entrevista a Sergio Moro

El populismo, tanto de derecha como de izquierda, es negacionista : “lo que se llama populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda. Ese discurso que apela a lo nacional, apela a la polarización política, a la división de la sociedad entre amigos y enemigos. En verdad, en una sociedad democrática podemos tener diferencias pero no enemigos; como enemigos solo colocaría tal vez a quienes cometen crímenes. (...) En Brasil, eso puede significar la postura del presidente de la república frente a la pandemia de coronavirus , una postura principalmente negacionista en cuanto a la gravedad del problema.De la misma forma hay un negacionismo del Partido de los Trabajadores.

Avances en la lucha contra la violencia y el crimen organizado; pero una agenda pendiente: El exministro se refirió a su gestión en el gobierno de Jair Bolsonaro. “Cuando me invitaron, fue una decisión difícil, pero mi evaluación era que yendo al gobierno podría influir en el proceso y avanzar en una agenda anticorrupción. Conseguimos avanzar en otros sectores, como el crimen organizado y violento, pero no avanzar en la agenda anticorrupción. La semilla está plantada, es una agenda que puede ser retomada. Es muy difícil hacer esa evaluación porque forma parte de una cifra negra, pero no creo que tengamos hoy en Brasil los mismos niveles de corrupción que tuvimos en el pasado”