A un año del crimen de Blas Correas en Córdoba, sus padres hablan de un "crimen de Estado"

El homicidio de Valentino Blas Correas ocurrió en Córdoba pasada la medianoche del 6 de agosto del 2020, cuando el adolescente de 17 años viajaba en un auto con cuatro amigos y compañeros de colegio luego de reunirse en un bar. Según la investigación, los chicos evadieron un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, los policías del operativo dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron en el automóvil, uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Correas, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió a causa de la herida. En tanto, otro proyectil disparado por los efectivos causó heridas a otro de los ocupantes del vehículo.

Un año después del crimen, la madre de Valentino recuerda: “Un día le di un beso a mi hijo y al otro me lo devolvieron en un cajón. No estaba en ninguno de mis planes que la Policía me mate a mi hijo. Yo luchaba contra la inseguridad. Y resulta que los que tenían que cuidarme de la inseguridad me lo mataron”. En declaraciones a Infobae, la mujer agregó que la clase dirigente hizo “silencio” ante el crimen policial.

Caso Valentino Blas Correas: "La policía jugó a matar"

“El asesinato de Blas fue a las 12 y pico de la noche. Nadie me avisó. Me avisa una hija de mi hijo mayor que había sucedido algo. Pensé que era un robo. Había muchísimas cámaras por todos lados, pero nadie me dio una explicación desde la Policía. Me hicieron ir y venir. Me enteré a las 4 de la mañana por uno de los papás de los chicos que a Blas lo había matado la Policía”, relató.

La madre de Blas agregó: “Del Gobierno hubo un silencio total. Pedí públicamente hablar con el gobernador. No me contestó. El ministro de Seguridad a los once días me mandó un mensaje de texto dándole las condolencias. De la sociedad, en cambio, no puedo estar más que agradecida, de conocidos y desconocidos, pidiéndome que no baje los brazos. Lo llevo en el hombro, pero lo llevo con orgullo”.

“Aprendí que yo era una persona cómoda, que veía las cosas malas que estaban pasando, pero no tenía compromiso. Yo no tenía idea de lo que realmente pasaba. Mis hijos salían a la calle y para mí el principal problema era la inseguridad. Les decía que tuvieran cuidado y que, si eran asaltados, no se resistieran, que entregaran todo. Nunca se me había cruzado por la cabeza que tuvieran un problema con la Policía”.

La madre de Blas dijo en declaraciones al diario La Voz que se trató de un “crimen de Estado” y reclamó: “Pido que el Gobierno asuma las responsabilidades que le caben, en este caso y en tantos otros. Que asuma la responsabilidad que tiene sobre los policías que hoy están y que este Gobierno ha formado, a muchos de ellos desde el colegio”. Agregó que “acá no pueden hablar de herencias: es el mismo Gobierno de los últimos 22 años”. “Que asuman la responsabilidad de todo lo que hicieron en estos años”.

El pasado 3 de junio, la fiscalía dio por concluida la investigación sobre la muerte de Blas y elevó el expediente al Juzgado de Control para que resuelva sobre el proceso de enjuiciamiento. Los principales imputados son los suboficiales Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez, quienes serán juzgados como coautores de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía", ya que la fiscalía cree que efectuaron los disparos que mataron Correas e hirieron a uno de sus amigos.

Los restantes acusados son Juan Antonio Gatica, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo, Sergio González, Jorge Galleguillo, Wanda Esquivel, Walter Soria, Yamila Martínez y Enzo Quiroga. En tanto, el exsubdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba, comisario Gonzalo Cumplido, esta semana fue sobreseído de la acusación por "violación de los deberes de funcionario público".

