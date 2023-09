La abogada de Lotocki dijo que el médico "no se va a suicidar" y culpó a Silvina Luna: "No respetó su postoperatorio"

Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki, denunció que el médico y sus pacientes están recibiendo hostigamiento de periodistas y abogados. “Lotocki es inocente y nosotros pedimos su absolución”, dijo y agregó que están “preparando una contrademanda, ya se van a enterar contra quién”, adelantó.

Lombardo confía en que la Justicia absolverá al médico acusado de mala praxis: "Hay muchos juicios que se ganan en una instancia y se pierden en otra. Por ejemplo, el juez de la instancia anterior opinaba que no había que inhabilitar a Lotocki. Por ahí, ahora lo absuelven". Además, relató: “Yo recusé al juez que está a cargo de la causa y no resolvió el procesamiento porque no se animó. Pero yo le dije todo lo que le tenía que decir”.

Respecto a su defensa, Lombardo reveló que "Lotocki está preocupado. Estamos preparando una contrademanda porque se dicen muchas barbaridades. Ya se van a enterar contra quién", adelantó la abogada, en una tensa entrevista con Luis Majul en FM El Observador 107.9. Además, la abogada detalló que pedirán la absolución basándose en que “los argumentos son que utilizó un producto aprobado por el ANMAT y que los posibles efectos secundarios fueron informados a los pacientes".

"Lotocki no se va a matar ni a profugar" dijo su abogada sobre la medida del juez que no solicitó prisión domiciliaria

La abogada de Lotocki culpó a Silvina Luna: "No respetó su postoperatorio"

En ese sentido, la abogada brindó una entrevista a C5N, en la que sostuvo que las consecuencias que atravesó la recientemente fallecida Silvina Luna luego de ser operada por Lotocki se debieron a que "no respetó su postoperatorio" y no al material introducido en su cuerpo por el médico que defiende.

En diálogo con Argenzuela, la letrada sostuvo que "el granuloma es un efecto secundario del metacrilato", por lo que advierte que, de esa manera, no se puede imputar al médico por haber utilizado ese producto sintético en una intervención estética.

Asimismo, Lombardo indicó que, si ese fuera fundamento suficiente para condenar a una persona, "entonces tendríamos que suponer que ANMAT aprueba productos que lesionen a la gente". Incluso, al ser consultada sobre si su paciente sentía algo de remordimiento luego de la muerte de la modelo, la abogada cuestionó indignada: "¿Por qué tendría que sentir remordimiento si no hizo nada fuera de lugar?".

Autopsia de Silvina Luna: se obtuvo "mucho material" para las pericias, dijo Fernando Burlando

Este jueves, el juez Luis Schelgel resolvió cambiar la calificación legal que pesaba contra Aníbal Lotocki por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate, de "homicidio culposo" a "homicidio simple por dolo eventual", pero sin prisión preventiva. Sobre este punto, su abogada advirtió: "Lotocki está preocupado, pero no se va a matar ni, ni se va a suicidar a profugar como están diciendo".

"Dicen que Lotocki es como un sicario. Dicen que es un encantador de serpientes, que obnubila a la gente. Dejen de mentir", pidió Lombardo y agregó que el médico “siempre ha estado a disposición de la Justicia" y que las personas que lo acusan "tienen que comprobar todo lo que están diciendo". Finalmente, denunció que "abogados y periodistas están hostigando a pacientes del doctor" para que mientan sobre sus intervenciones y, de ese modo, perjudiquen aún más a quien es señalado como el principal responsable de las muertes de Silvina Luna y el conductor televisivo Mariano Caprarola.

"La gente quiere ver a Lotocki colgado en una plaza y cortado en pedacitos"

"Si es condenado va a cumplir la sentencia. Pero la gente quiere ver a Lotocki colgado en una plaza y cortado en pedacitos", señaló la abogada. "Si lo condenan no va a alcanzar porque piden perpetua".

En febrero de 2022, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por "lesiones graves" derivadas de los tratamientos de belleza que practicó sobre Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Se realizó una manifestación frente a la casa de Lotocki

La manifestación fue frente a la casa del médico en Vicente López

Cientos de personas participaron durante la noche del miércoles de una concentración autoconvocada de vecinos y allegados para pedir justicia por la modelo Silvina Luna y otras personas fallecidas que habían sido intervenidas por Aníbal Lotocki. La manifestación se llevó a cabo frente a la casa del médico, ubicada en Vicente López, al norte del conurbano bonaerense.

Con velas encendidas, los participantes de la marcha también colocaron carteles en el frente de la casa, en cuyo interior estaba el médico junto a su familia. "Lotocki asesino", "nos están matando" y "tenemos veneno en el cuerpo" decían algunos de mensajes que culpaban directamente al médico por lo sucedido con pacientes como Luna, Zárate, Caprarola y Romina Vega, quien murió a los 21 años en el 2007, después de una operación que se realizó en un departamento.

"Esto no es una marcha pacífica, es un escrache”, dijo la esposa de Lotocki

Respecto a la marcha, el abogado Fernando Burlando, patrocinante del hermano de Silvina Luna, indicó en declaraciones a radio Splendid AM990 que fue "una convocatoria a la tranquilidad, a la paz y a manifestarse pacíficamente". Sin embargo, María José Favarón —esposa de Lotocki— llegó a su domicilio cuando ya se había iniciado la manifestación y opinó: "Esto no es una marcha pacífica, es un escrache”.

ML / ED