Cancelaron un show de Zambayonny por "machirulo" tras una protesta en redes

El cantautor porteño Diego Adrián Perdomo, más conocido como Zambayonny, se vio envuelto esta semana en un polémico debate. El artista under, que mezcla música y humor, tenía previsto presentarse este martes 17 de septiembre en el Espacio 75, una sala ubicada en el Centro Cultural Alta Córdoba, en la Ciudad de Córdoba, pero su show fue cancelado luego de que una agrupación feminista protestara en las redes e iniciara una campaña de escrache. El argumento apuntaba contra uno de sus temas musicales, compuesto hace más de una década y que, según el músico, ya no forma parte de su repertorio.

"Cuatro feminicidios este fin de semana. Una descuartizada y enterrada como un perro. La policía encubre. Los machos hacen 'espectáculos' incitando a la violencia. Une podría escuchar este tema y pensar que es de hace mucho tiempo, y pensar que ese machirulo está escrachado y también pensar que ya no se le abren las puertas en ningún espacio", expresaba la publicación de la agrupación Actrices Femistas Argentinas, que dio origen al debate.

Cuatro feminicidios este fin de semana. Una descuartizada y enterrada como un perro. La policía encubre. Los machos... Publicado por ActricEs Feministas Córdoba en Lunes, 16 de septiembre de 2019

"Une podría escuchar este tema y pensar que es un himno al acoso, una guía de violentacion machista... pero hay gente que sigue pensando que esto es humor... y que el humor no es político... y que elegir que tipo de 'humoristas' (si es que así se le puede llamar a este tipo) tampoco es un acto político", agregaba el posteo, junto a un video donde se puede ver a Zambayonny interpretar el tema "La incogible".

Advertencia: el video contiene lenguaje gráfico

El posteo generó el debate de cientos de usuarios. Ante esto, los coordinadores de Espacio 75 decidieron levantar el show para que "la situación no siguiera creciendo". Según explicaron, fue "una decisión difícil" de tomar. "No nos había pasado nunca, porque además siempre las denuncias y los escraches son sobre las personas y hechos puntuales, y en este caso es sobre una ficción que es una canción. Nos sentimos muy cuestionados y no queríamos que la situación siguiera creciendo”, indicó Evelyn Mellano, de Espacio 75 , según consignó el diario el diario La Voz.

Efecto Darthés: los ídolos caídos del post machismo

La mujer explicó, además, que desde el lunes de esta semana comenzaron a recibir mensajes en contra de Zambayonny. "Nos iban escribiendo a nuestras redes privadas responsabilizándonos a los que trabajamos en Espacio 75, insultando, exigiendo que diéramos explicaciones de por qué le abríamos el espacio a este macho, y algunos comentarios amenazaban con ir a sacarlo del escenario”, contó.

Después de haber escuchado y leído cada uno de los mensajes en referencia a la presentación de Zambayonny prevista para... Publicado por Espacio 75 Córdoba en Martes, 17 de septiembre de 2019

Por su cuenta, el artista también se refirió la cancelación de su show. “No tienen ningún sentido. Hacen referencia a algunas canciones que hicimos hace 15 años, que no tocamos en vivo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros acompañamos por supuesto este cambio en la forma de hacer humor, mis shows son diferentes desde hace mucho tiempo", aseguró, y concluyó: "Tengo como cinco discos totalmente distintos desde entonces. Acompaño la causa feminista y todos los movimientos sociales por la igualdad de género; lo hice siempre. Mis libros están editados por Marea Editorial, la editorial feminista más importante del país".

El hecho generó también el repudio de artistas y escritores. En este marco, el escritor Hernán Casciari hizo pública su negativa a volver a presentarse en el espacio cordobés donde suele hacer lecturas de sus textos y apuntó contra "ciertos colectivos de fanáticos". "Tomo esta triste decisión porque acabo de recordar que, entre los años 2003 y 2006, escribí algunos cuentos de contenido machista. Lamento que ciertos colectivos de fanáticos no me hayan escrachado antes y prometo, por mis hijas, no pisar nunca más ese lugar”, escribió.

AB/FF