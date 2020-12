Bombera ayudó a controlar un incendio y luego rindió la última materia del secundario

Una aspirante a bombera, proveniente de la provincia de Córdoba, ayudó a controlar un incendio en pastizales para luego rendir la última materia pendiente del secundario. Tania Kañera, oriunda de la localidad de Sampacho, tenía pendientes cuatro materias pertenecientes al sexto año. Logró egresarse este lunes bajo la modalidad de enseñanza virtual.

La joven distribuía su tiempo entre las disciplinas restantes y los estudios teóricos y prácticos de su formación como bombera, además del trabajo particular que poseía. El día en el que tuvo que presentarse a la mesa de examen, recibió una alerta sobre un incendio de pastizales. Al momento del llamado, se encontraba haciendo unos trámites. Logró llegar al cuartel a las 16 y acompañó a sus compañeros al lugar del hecho.

“Mientras íbamos con un compañero en el autobomba repasé los apuntes. Tenía que rendir a las 20. Estábamos en el incendio y llegaba mi hora de rendir y no podía hacerlo, por lo que le envié un mensaje a mi profesora para que me tomara en el turno de las 22” detalló al diario de Río Cuarto, El Puntual

Kañera continuó: “A las 21:30 llegamos al cuartel, me cambié y me fui corriendo a mi casa. El celular se me había apagado, lo enchufé para cargarlo mientras me lavaba un poco la cara y las manos y me senté a rendir”.

La profesora le preguntó qué le había pasado, y ella le respondió haber estado trabajando para apagar un incendio. Ato seguido, la docente admitió que era un honor que una estudiante rindiera su última materia así, de manera heroica.

