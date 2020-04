Desde este viernes vuelven los bancos: vea horarios y qué clientes serán atendidos

Finalmente, luego de haber estado cerrados desde que se dispuso la primera parte de la cuarentena general, que originalmente iba hasta el 31 de marzo, las entidades bancarias de todo el país volverán este viernes 3 de abril a abrir sus puertas. Aunque se esté muy lejos todavía de señalar a esa circunstancia como una "noticia positiva" frente a la pandemia, sucede que no se encontró otra salida para la enorme la cantidad de personas que perciben beneficios de seguridad social sin disponer de una tarjeta de debito. Eso los obliga mensualmente a concurrir a las sucursales y en consecuencia ese inmenso sector no ha podido cobrar en medio de la cuarentena.

Ese dilema se terminó convirtiendo para el Gobierno en un problema insoluble, por el drama social que implica que vastos sectores no puedan cobrar, y por eso finalmente el Banco Central dispuso que las entidades vuelvan a abrir sus puertas, para atender a todos los clientes derivados de las múltiples líneas de seguridad social, que no tengan tarjetas de débito.

Resulta muy importante destacar ese detalle, porque no se atenderá a los clientes que tengan tarjetas de débito y por razones determinadas decidan no usarlas, la atención será exclusivamente para todos los beneficiarios de Anses de todo el país, desde jubilaciones hasta el último de los planes sociales, pero solo para quienes no tengan habilitado el uso de tarjetas de débito.

Aclarado entonces ese detalle fundamental de la operatoria, hay que decir que los bancos no estarán abiertos como se dijo en la semana "viernes 3 y lunes 7", sino que continuarán atendiendo al menos hasta el viernes 10 de abril, fin de semana en que el Gobierno Nacional deberá determinar los pasos a seguir con la cuarentena. En el caso puntual de este viernes, se indicó que atenderá a los clientes que tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

El lunes la lista seguirá con el lunes los documentos terminados en 4, 5 y 6; mientras que el martes podrán cobrar todos los jubilados o beneficiarios de planes sociales con DN terminados en 7, 8 ó 9, siempre solo quienes no tengan tarjeta de débito.

Así en Capital y Conurbano la atención irá el horario habitual de 10 a 15 horas, y en todo el país se mantendrán la atención con identicas rutinas a las que rigieron hasta que se dictó la cuarentena general.

Desde los bancos se indicó que los dispositvos de atención al público intentarán cumplirse con la mayor celeridad posible, aunque se pidió de manera encarecida "a los clientes que tienen tarjetas de débito que no concurran a las entidades por ningún tipo de trámite", ya que no serán atendidos y seguramente complicarán el operativo de atención a quienes realmente no han podido cobrar hasta ahora.

También será primordial el tema de la distancia entre personas en las colas, un factor de difícil cumplimiento ante las descontadas aglomeraciones, y se pondrá enfasis también en las medidas de higiene y prevención ante la grave circustancia en que nos pone el avance del temible Covid-19.

"Sólo se atenderá a quienes NO disponen de tarjeta de débito. Las demás personas deberán continuar operando por canales no presenciales (cajeros automáticos, home banking, APP Mobile y banca telefónica)", remacó en un comunicado este jueves 2 de abril el Banco Ciudad.

Las operaciones habilitadas serán el cobro de jubilaciones, pensiones o planes sociales, y si el sistema destaca que el beneficiario dispone de una tarjeta de débito, deberá ir a los respectivos cajeros automáticos.

Todas las demás operaciones deberán seguir haciéndose a través de los medios electrónicos, es decir cajeros automáticos y homebanking o banca móvil. En estos últimos dispositivos se recibirán los pagos de servicios, transferencias, pago de tarjetas, pedidos de saldos y demás operaciones habituales.

Un dato importante que los bancos anunciaron a los pasivos es que, dada la cuarentena, no tienen que cumplir con la huella dactilar que el propio sistema requiere cada cierto límite de tiempo, como "prueba de vida". Según se indicó, ese trámite queda postergado "al menos hasta el 30 de abril".

Finalmente, cabe consignar que el uso de los cajeros automáticos no derivará en costos de comisión, por lo que quienes tienen tarjetas de débito pueden usar la sucursal bancaria que le quede más cercana, para tratar de estar en la calle el menor tiempo posible.

HB