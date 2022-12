El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, publicó en su cuenta de Twitter un desesperado mensaje para conseguir una medicación que toma su hijo con parálisis cerebral. Según explicó en el posteo, se debe a que "no hay stock" y no lo encuentra en ninguna farmacia.

"Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más, si alguien tiene en existencia, me manda un DM, estaré eternamente agradecido", escribió el dirigente de la UCR en su cuenta de Twitter. Además, adjuntó una imagen del divalproato de sodio que necesita su hijo.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex ministro de Agroindustria explicó que "no hay stock" del medicamento. Además, destacó la "solidaridad" que recibió tras el mensaje que publicó. Y agregó: "La reacción de la gente a través de las redes sociales es extraordinaria".

En esta línea, reivindicó el papel de la ayuda ciudadana. "Lo que nos salva en esta situación es la gente, pero pone de relieve los problemas que tenemos los argentinos, que no hay para importar remedios: deja de ser una cosa política para pasar a ser algo social", detalló. "Si este, que es un medicamento común, no se consigue, no me imagino cómo debe ser en los medicamentos para patologías más complejas", lamentó Buryaile.

La solidaridad de los usuarios de Twitter

Ante el pedido del dirigente de la UCR, numerosos usuarios de la plataforma se ofrecieron a brindarle ayuda. Algunos le propusieron al ex ministro entregarle dosis del medicamento que ya no utilizan. "Buen día, tengo varias cajas de la medicación sin abrir. Estaba por donarlas porque cambie de medicación, lo único no son en la presentación sprinkle", se puede leer en uno de los mensajes. Sin embargo, en este caso Buryaile detalló que su hijo "necesita las cápsulas, no comprimidos", pero agradeció la oferta y agregó: "Muy amable por tu preocupación".

Quienes no tenían el fármaco para entregarle, optaron por indicarle dónde conseguirlo. "Hola Ricardo, que te averigüen porque acaba de entrar en la droguería Monroe Americana", publicó una mujer en respuesta al pedido del diputado. Otro mencionó que la consiguió "en una farmacia en Barracas".

Incluso un usuario de Uruguay informó que en una farmacia de su país se podía conseguir el medicamento. "Si me dice como mandárselo, se lo compro", afirmó.

Tampoco faltaron publicaciones donde pedían por la difusión del mensaje de Buryaile. "Sean tan amables de hacer RT", se puede leer al respecto en uno de los comentarios.

Distintos usuarios se ofrecieron a entregarles medicamentos que les sobraban.

Asimismo, otros padres coincidieron con la protesta del ex ministro y se quejaron por la dificultad para conseguir ciertos medicamentos. "Mi hijo tiene parálisis cerebral y tengo el mismo problema con el Baclofeno, medicamento para la espasticidad. Tengo para un mes y está en falta en todas las droguerías", reclamó una mujer, ante lo que un usuario le respondió: "Escribime si queres tengo. Mi hija lo uso pero tengo bastante. Soy de zona norte".

Parálisis cerebral: Qué es y tratamientos

La parálisis cerebral se refiere a un grupo de trastornos que afectan la capacidad motora del individuo, lo que provoca problemas para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es causada por el desarrollo anormal del cerebro, aunque también puede ocurrir por daño a este órgano durante su etapa de desarrollo.

En algunos casos, los individuos también tienen tienen afecciones relacionadas como discapacidad intelectual; convulsiones; problemas de la vista, el oído, el habla o en las articulaciones, y cambios en la columna vertebral.

En la actualidad, no existe una cura para la parálisis cerebral. Sin embargo, el tratamiento puede ayudar a que quienes padecen esta afección tengan una mejor vida. Si bien no existe un procedimiento único, dentro de las distintas opciones se incluyen medicamentos, cirugía, aparatos ortopédicos y terapia física, ocupacional y del habla.

