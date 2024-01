A partir de este martes los conductores que comentan una infracción de tránsito en la provincia de Buenos Aires deberán pagar una cifra 265% superior a la que pagaban en 2023. Quienes conduzcan con exceso de velocidad, sin licencia de conducir, Verificación Técnica Vehicular (VTV) o alcoholizados sufrirán multas de hasta 771.000 pesos, mientras que aquellos que crucen con el semáforo en rojo abonarán una multa de 231.300 pesos.

Tras la aprobación de la suba en un 200% del impuesto inmobiliario impulsado por Kicillof en la provincia, el gobierno bonaerense también determinó elevar el monto de la Unidad Fija (UF). Las UF sirven para establecer el costo de las multas por infracciones de tránsito. De esta manera, los conductores que trasgredan la norma verán un fuerte impacto en el monto a pagar.

Según informó el sitio oficial Infracciones BA, donde el gobierno bonaerense publica el valor de las infracciones calculadas en determinadas cantidades de UF, el valor de ésta se fijó en 771 pesos, para este primer bimestre del año. Hasta el mes de diciembre la UF estaba valuada en 290,10 pesos.

Cabe destacar que el valor de cada UF equivale al precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata. Desde el gobierno bonaerense esgrimieron que la fuerte suba del valor de las multas de tránsito es coherente con la suba del precio de la nafta.

Multa al bolsillo

Una de las infracciones más costosas seguirá siendo el exceso de velocidad. Aquellos conductores que sobrepasen el límite permitido serán sancionados con entre 150 y 1.000 UF, es decir una multa que rondará entre los 115.650 y los 771.000 pesos.

Aquellos conductores que les dé positivo en la ingesta de alcohol en sangre o hayan consumido estupefacientes la pena oscilará entre 200 y mil UF, es decir que el pago rondará entre154.200 y 771.000 pesos.

Para aquellos apurados o despistados que dejen el auto mal estacionado en la provincia de Buenos Aires recibirán una sanción económica entre 38,550 a 77.100 pesos. Mientras que los que circulen exceso de ocupantes pagarán 115.650 a 385.500 pesos según por dónde transiten, es decir calle, avenida o autopista. El o la conductora que se niegue a mostrar la documentación exigida, será penalizado con 100 a 300 UF, el equivalente a una sanción económica entre 77.100 a 231.300 pesos. Por su parte, aquel vehículo que circule sin patente o sin seguro sufrirá multas de entre 38.550 a 77.100 pesos.

Atención en la ruta

El conductor que circule por la banquina también será sancionado con 200 a 1000 UF, es decir que deberá desembolsar entre 154.200 a 771.000 pesos y quien conduzca con la licencia suspendida por ineptitud, las multas serán entre 150 a 500 UFs, es decir de entre $ 115.650 y $ 385.500.

Mientras que a los que cuando los detengan no cuenten con la VTV o no use el cinturón de seguridad abonarán el equivalente de UF entre 77.100 y 231.000 pesos.

NT / Gi