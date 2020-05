Tiempos de coronavirus: se podrán llevar las bicicletas en el subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó este fin de semana que reabrirá el sistema Ecobicis desde este lunes 11 de mayo y que, además, habilitará el traslado de bicicletas en el subte, como una forma de facilitar el traslado de los trabajadores en esta nueva flexibilización de la cuarentena obligatoria. “Va a volver a funcionar el sistema de Ecobici y los monopatines, y vamos a sumar bicisendas provisorias en puntos estratégicos de la Ciudad. Para aquellos trabajadores que tengan que hacer viajes más largos, vamos a habilitar el traslado de bicicletas en el subte”, informó este fin de semana el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La medida se da luego de que la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCBA informara que reabrirá el sistema Ecobici con el objetivo de ofrecer más alternativas de movilidad a los trabajadores esenciales e incentivar que los viajes de menos de 5 km se realicen en bicicleta. Según informaron desde el Gobierno porteño, la incorporación será gradual a través de un esquema especial: 200 estaciones en puntos estratégicos de combinación y 30 minutos como máximo por viaje para garantizar la rotación necesaria de bicicletas. Además, se reforzarán las medidas de limpieza y desinfección de las unidades y las estaciones para evitar el riesgo de contagio.

"Tenemos un plan gradual de apertura de actividades. El lunes 11 de mayo vamos a presentarle la propuesta al Gobierno nacional, y esperamos que a partir del martes 12 de mayo algunas actividades comerciales vuelvan a funcionar de forma progresiva", dijo Rodríguez Larreta en sus redes este sábado. "Algunos locales a la calle podrán abrir de lunes a viernes a partir de las 11 hasta las 21 horas", detalló.

En rigor, algunos de los rubros que empezarán a retomar la actividad en los próximos días serán las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, casas de música, bicicleterías, concesionarias y joyerías. Asimismo, los fines de semana los menores de 16 años podrán realizar paseos a no más de 500 metros de sus casas, acompañados de un adulto. Tanto la apertura de comercios como las salidas de niños estarán definidas de acuerdo al número de DNI de los clientes y de los padres, respectivamente: aquellos con documento par podrán salir los días pares y los que tengan número impar tendrán su turno los días impares.

"Si los porteños seguimos cumpliendo bien, vamos a poder mantener las actividades que se abren y sumar otras", destacó Horacio Rodríguez Larreta. De todos modos, advirtió: "Si no se cumplen las pautas de distanciamiento, vamos a frenar la suma de actividades y,eventualmente, volveremos para atrás, si fuera necesario". En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño remarcó que "la responsabilidad social de cada uno es el mayor de los controles y de los antídotos para esta enfermedad". Asimismo, al analizar la situación epidemiológica de la Ciudad, Rodríguez Larreta manifestó que "no hay una tendencia de subidas o bajas" en la cantidad de contagios de coronavirus.

"La movilidad de gente en la Ciudad se triplicó en las últimas semanas, pero no hubo una subida exponencial en los casos. Éso es en gran medida gracias a la responsabilidad y el cuidado que están teniendo los porteños. Se cumple a rajatabla el uso del barbijo, que no viaje gente parada en el transporte, que no entre toda la gente a la vez en los comercios habilitados", concluyó.